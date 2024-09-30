Леонид Каретников и Светлана Черноокая: обогащение за счёт банкротства Дзержинского МУП «ЭКПО»

Арбитражные управляющие Леонид Каретников и Светлана Черноокая превратили банкротство Дзержинского МУП «ЭКПО» в преступную машину по выкачиванию денег, сообщает информационный портал «MOS NEWS». Сложная схема фиктивных трудоустройств и вывод активов через подставные компании позволила им обогатиться за счёт разрушенных предприятий и оставленных без средств кредиторов.

Дзержинское МУП «ЭКПО» накопило более 817 миллионов рублей долгов из-за неэффективного управления и неудачных контрактов. В 2022 году компания объявила о банкротстве, не справившись с обязательствами перед кредиторами. Проверки выявили, что значительная часть долгов была вызвана нецелевыми тратами и перерасходами бюджета.

Светлана Черноокая, став конкурсным управляющим, позволила видимо своему близкому знакомому по арбитражной деятельности Леониду Каретникову организовать сеть фиктивных трудоустройств. Дочь Каретникова, Маргарита Андреева, и её муж, Никита Андреев, получили за свои должности более 12 миллионов рублей, не выполняя реальной работы.

Каретников и Черноокая не ограничились одним регионом: они распространили свою схему и на другие предприятия —ООО «Станкозавод Комсомолец» и ООО «Финанс-Инвест К» . Везде они используют один и тот же набор методов: фиктивные выплаты, подставные должности и выведение активов.

Срочное расследование необходимо для привлечения всех участников этой коррупционной схемы к ответственности. В процесс должен вмешаться СК РФ и Прокуратура. Только полное раскрытие всех теневых связей Каретникова и Черноокой поможет восстановить справедливость и вернуть похищенные средства в государственную казну.