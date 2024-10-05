Митрополит Корнилий помянул епископа Тихона

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 20 октября, в неделю 17-ю по Пятидесятнице, совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Архипастырю сослужило архангельское духовенство, а также клирики Костромской митрополии. Песнопения исполнили певчие архиерейского хора под управлением Екатерины Харитоновой.

По окончании Литургии была совершена заупокойная лития по приснопамятному епископу Тихону (Степанову), управлявшему Архангельской епархией с 1996 по 2010 год.

Затем митрополит Корнилий обратился к прихожанам с проповедью, полный текст которой приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь!

В сей Воскресный день мы с вами, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, слышали за Божественной литургией евангельское повествование святого апостола и евангелиста Луки о том, как Господь наш Иисус Христос пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа. Ученики Христовы хотели научиться тому, что проповедовал Господь, поэтому они неразлучно пребывали с Божественным Учителем. Почему же множество людей всегда сопровождало Господа? Многие шли из любопытства: в те далекие времена не было ни телевизора, ни интернета, но в народе ходила молва о том, что в их земле некий чудотворец исцеляет болящих и даже может воскрешать мертвых. Люди собирались для того, чтобы посмотреть, что сегодня совершит Чудотворец, и желающих быть свидетелями чудес было множество. Евангелист повествует: «Когда Господь приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города». Видимо, эта женщина давно овдовела, и вот теперь она хоронила своего единственного сына, поэтому можем себе представить, насколько несчастна она была! В те времена не было социальных пособий и пенсий, и женщины не могли устроиться на работу, поэтому сия вдова оставалась без средств к существованию и, конечно, испытывала огромное горе. Почему же много народа шло с ней хоронить ее сына? Мы знаем, что одних людей хоронят совсем мало людей, только ближайшие родственники, а бывают другие похороны — когда приходит множество тех, кто желает помянуть усопшего человека и попрощаться с ним. От чего же это зависит? Если человек был добр, то многие люди захотят проводить его в путь всея земли. А если человек не ходил в храм, не желал ни с кем видеться и общаться, то мало кто захочет идти провожать его в вечную жизнь. Видимо, та женщина, о которой сегодня говорится в Евангелии, была доброй и благочестивой, поэтому множество людей пришли посочувствовать ее горю. Господь наш Иисус Христос никогда не проходил мимо человеческого горя, и сейчас он подошел к этой несчастной вдове и сказал ей: «Не плачь». Мы с вами тоже говорим утешительные слова скорбящим людям, но они не всегда могут помочь тому, кто испытывает горе, лишь Господь может всякую скорбь в минуту преложить на радость. После того, как Господь обратился к вдове, Он подошел ко гробу усопшего и сказал: «Юноша! Тебе говорю, встань!» Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и Господь отдал его матери его. Спаситель воскресил мертвого человека и, как пишет евангелист, «всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой». Они были правы — такого никогда не было и никогда уже не будет, чтобы Сам Христос, Сын Божий, Спаситель мира пожил среди людей и призвал нас к покаянию, как сделал Господь две тысячи лет назад. Одни люди возрадовались тому, что Господь воскресил сына вдовицы, а иные возымели зависть, это диавольское чувство, которое враг нашего спасения порой пытается насадить в нашем сердце. По зависти Каин убил Авеля, и по зависти распяли Христа, как пишут святые отцы. Этого чувства мы должны всячески избегать, чтобы оно никогда не входило в наше сердце. Для чего же Господь воскрешал мертвых? Мы читаем в Евангелии о том, как Господь воскресил не только сына наинской вдовицы, но воскресил и дочь Иаира, Спаситель воскресил Своего друга праведного Лазаря, который четыре дня находился во гробе и уже смердил. Господь совершил эти чудеса для того, чтобы уверить всех нас во всеобщем воскресении мертвых. Настанет час, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышавше, оживут, как говорит нам Священное Писание. Мы, христиане, уже не боимся вечной смерти, ибо смерть — это временный сон до всеобщего воскресения мертвых и Страшного суда. Господь наш Иисус Христос уверяет нас, что все мы воскреснем в последний день.

В сей день, возлюбленные, почерпнем урок, как мы должны служить людям, которых посетила скорбь, несчастье. Мы не можем воскресить умершего, ибо только Бог Начальник жизни и смерти, но мы можем проявить милосердие по отношению к тем, кто испытывает скорбь. По слову апостола Павла, мы должны с плачущими плакать и с радующимися радоваться. Мы должны не только сочувствовать человеку, но и принимать живое участие, чтобы помочь несчастному и разделить его скорбь, взять на себя хотя бы часть забот и хлопот, дать какие-либо средства, чтобы помочь. Всё это заповедовал нам Господь, сказавший: «Блаженны милостивые, яко тии помилованы будут».

Сегодня, возлюбленные о Господе братья и сестры, вновь и вновь восхвалим Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, Который благ и крепок, знает все наши скорби и несчастья. Иногда мы впадаем в искушение, в маловерие, думаем: «Как же я дальше буду жить». Но Священное Писание говорит нам, что без воли Божией и волос с головы человека не упадет. Разве Господь не знает наши скорби? Мы должны обращаться к Богу и просить Его, и Господь поможет нам, ибо для Него нет ничего невозможного, как сегодня мы слышим в евангельском чтении. Порой кажется, мы в безвыходном положении, но Господь знает, как помочь нам, а мы должны иметь веру и упование, и Милосердный Господь Бог, видя нашу веру и чистое сердце, Своею благодатию и человеколюбием да сохранит всех нас во Христе Иисусе Господне нашем всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь!

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После Божественной литургии митрополит Корнилий отправился в храм Всех святых на Вологодском кладбище, где возглавил панихиду по приснопамятному епископу Тихону. По окончании богослужения архипастырь обратился к прихожанам со словом назидания, полный текст которого приводим ниже.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сердечно приветствую всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, и поздравляю с праздником Воскресного дня. Сегодня мы с вами вознесли молитвы Воскресшему Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу за Божественной литургией и собрались для того, чтобы помолиться об упокоении приснопамятного Преосвященного владыки Тихона, который почти пятнадцать лет пребывал на Архангельской кафедре и трудился над возрождением духовной жизни на святой северной земле, которую он искренне полюбил.

«Аще бо веруем, яко Иисус умре и воскресе, тако и Бог умершия о Иисусе приведет с ним», — слышим мы удивительные слова святого апостола Павла, утверждающие нашу веру и упование на Господа. Именно верой во Христа Воскресшего и пасхальной радостью всегда жил поминаемый сегодня нами епископ Тихон. Этой радостью он делился со всеми людьми и к этой вере призывал народ в своих проповедях, которые всегда говорил от любящего сердца. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша», — говорит апостол, и мы видим, что проповедь Преосвященного Тихона не была тщетна, и не тщетна вера всех людей, которых он укреплял и наставлял в следовании путем Христовых заповедей.

Можно долго перечислять заслуги покойного архипастыря. Заложенные им добрые традиции по сей день продолжаются в Архангельской митрополии. Владыка имел попечение о развитии в епархии духовного образования и просвещения мирян, детей и взрослых, он рукоположил многих клириков. Особой личной заботой епископа Тихона всегда было правильное устроение богослужебной жизни, бережное сохранение и развитие церковно-певческого искусства и литургической традиции, к которой владыка был приобщен с самого детства и которую изучал в Санкт-Петербургских духовных школах. Трудами и молитвами приснопамятного архипастыря по всей Архангельской области воздвигались многие храмы и восстанавливались после десятилетий забвения старинные святыни. Сегодня мы совершили Божественную литургию в Михаило-Архангельском кафедральном соборе, который начинал строить владыка Тихон и в возведении которого он видел глубокий духовный смысл. Два года назад главный храм нашей митрополии освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ныне кафедральный собор, навсегда связанный с именем основавшего его архипастыря, радует нас красотой и благолепием, он действительно объединяет всех нас и, по слову Святейшего Патриарха Кирилла, «является символом возрожденной веры, а значит, и символом возрожденного северного края».

В сей день многие клирики и миряне, знавшие владыку Тихона и благодаря ему нашедшие дорогу в храм Божий, по завету апостола Павла, сказавшего: «Почитайте наставников ваших», возносят об упокоении архипастыря горячие молитвы. А мы имеем возможность воздать честь тем, кто был наставниками Преосвященного архипастыря. Мы благодарим его благочестивых родителей — протоиерея Владимира и ныне здравствующую матушку Маргариту. Дорогая и глубокоуважаемая матушка Маргарита, позвольте обратиться к Вам и сердечно пожелать преизобильной помощи Божией, здравия, крепости сил и, конечно, долгих благословенных лет жизни! Ваша верность Господу и Церкви Христовой и Ваше самозабвенное служение Богу любви и добра да будут для всех молодых священнослужителей и их матушек и детей примером того, как нужно жить в Церкви и нести послушание со смирением и любовью. Низко кланяюсь Вам и сердечно благодарю!

Всех вас, возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, благодарю за сегодняшнюю общую молитву о приснопоминаемом епископе Тихоне. Господь наш Иисус Христос в Евангелии сказал такие замечательные слова: «Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». Верим, что Господь вселил Своего искреннего служителя в обителях Отца Небесного, куда призван каждый верующий в Него, и где нет болезни, печали и воздыхания, но жизнь бесконечная во Христе Иисусе Господе нашем во веки веков. Аминь!

Милосердный Господь мира да сотворит приснопоминаемому епископу Тихону вечную память и дарует вечный покой, а нас всех помилует и спасет, яко Благ и Человеколюбец.

С праздником Воскресного дня еще раз поздравляю всех вас, дорогие мои!