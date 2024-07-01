Русская Арктика снова может стать «Златокипящей Мангазеей»

В начале августа 2024 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации в России с 1 ноября 2024 года деятельности по добыче криптовалют. Документ размещен на портале официального опубликования нормативных актов. В этой связи у Русской Арктики появились интересные и многообещающие перспективы снова стать «Златокипящей Мангазеей». На этот раз – криптовалютной.

Для справки:

Мангазея – город, заложенный по указу царя Бориса Годунова в 1600 году на землях самоедов-ненцев на территории современного ЯНАО в 180 километрах от Ледовитого океана между «морем и Обью, рекою на Таз и на Пур и на Енисей…». Мангазея с самого начала представляла из себя некую торгово-транспортную автономию. «Товары» из Мангазеи и для неё было выгодно пускать по северным морям через Архангельск. Определение «Златокипящая» пристало к Мангазее за особые коммерческие достижения на поприще добычи и реализации «мягкой рухляди» – пушнины. Выделанные шкурки соболей, чернобурых лисиц, куниц, бобров и других ценных пушных зверей в России с XV до начала XVIII века являлись экспортным товаром и менялись на золото и серебро, месторождения которого на тогдашней территории Руси еще не были открыты. Пушниной выплачивалось жалованье служилым людям, преподносились подарки послам и иностранным государям. Государственному налогу подлежала каждая десятая шкурка самого лучшего качества.

Своеобразная «золотая лихорадка» в Мангазее продолжалась около тридцати лет. После того как в обозримых окрестностях Мангазеи из-за массового истребления было почти полностью выбито поголовье пушного зверя, и государство запретило какие-либо сношения с Сибирью по морю, Мангазея так же быстро, как и поднялась, пришла в упадок, была заброшена и оставлена, стала легендой, такой же, как Китеж-град и Земля обетованная.

В XX-ом веке ЯНАО и соседние с ним НАО и Республика Коми стали основной кладовой нефти, газа и еще каменного угля в Коми, то есть «чёрного» и «голубого» золота России. В XXI веке вся АЗРФ, а не только указанные регионы, имеют шанс стать местом майнинга российской криптовалюты – «цифрового золота». И для этого есть все необходимые и уникальные условия и возможности. Рассмотрим их подробнее.

Уникальные условия и возможности АЗРФ для майнинга криптовалют

«Рост добычи криптовалют может негативно сказаться на электропотреблении в регионах, здесь нужно принять системные решения на уровне федерального закона, продумать налоговые и тарифные условия для майнинговых ферм», – заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством еще 17 июля 2024 года.

Глава государства обозначил проблемы, к которым может привести неконтролируемый рост потребления электричества для добычи криптовалют. Это дефицит мощности в отдельных регионах. И он уже отмечается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае.

«Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями для предприятий системы ЖКХ конкретных городов и поселков, – продолжил Президент, – Очевидно – если не будет свободной мощности, если она будет выбрана так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты просто столкнутся с перебоями поставок в нехватке электроэнергии. А перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу».

Для того чтобы понять такую резкую оценку Президента, следует рассмотреть некоторые технические проблемы работы майнинговых ферм.

О терминах

Майнинг-ферма и Центр обработки данных (ЦОД или Дата-Центр) – практически близнецы-братья.

В ЦОДах и майнинг-фермах, генерирующих криптовалюту, используется практически идентичное оборудование. Соответственно, и технические условия для эффективной и рентабельной работы майнинг-ферм те же, что и для ЦОДов. Для этого следует разобраться с определения и технологическими особенностями организации деятельности ЦОДов.

Сервер – (англ. server, от лат. serve — служить, обслуживать. мн. ч. се́рверы) – выделенный или специализированный компьютер для выполнения сервисного программного обеспечения (в том числе серверов тех или иных задач). Сервером называется компьютер, выделенный из группы персональных компьютеров (или рабочих станций) для выполнения какой-либо сервисной задачи без непосредственного участия человека. Сервер – это специализированный компьютер с мощной памятью и процессором для обслуживания поступающих от других компьютеров запросов (например, посредством вычислительной (локальной) сети), а также программа (СОФТ), обеспечивающая управление доступом к сетевым ресурсам. Основная задача сервера – распределение какого-либо информационного ресурса (данных) между использующими данный сервер клиентами (реализация архитектуры «клиент – сервер») в целях его хранения, управления и обработки.

В связи с ростом объемов хранимой и передаваемой информации в локальных и корпоративных сетях на определенном этапе возникла необходимость в создании ЦОДов, удаленно предоставляющих серверные услуги («облачные технологии») через высокоскоростные каналы связи на коммерческой основе.

ЦОД/Дата-Центр/Майнинг-ферма – если совсем просто, то ЦОД – это отдельное здание/помещение или иной комплекс сооружений, предназначенный для размещения стоек с серверным и сетевым оборудованием, системами энергоснабжения, охлаждения, физической охраны и кибер-безопасности, имеющий подключение к высокоскоростным широкополосным волоконно-оптическим линиям связи (ВОЛС) и (или) спутниковым системам связи.

Особенности технологических и иных требований для успешной, устойчивой и рентабельной работы ЦОД/Майнинг-ферм:

1. Серверное оборудование потребляет большое количество электроэнергии и работает с выделением большого количества тепла, поэтому нуждается в мощных системах охлаждения, также потребляющих большое количество электроэнергии. Чем больше (мощнее) ЦОД, тем больше энергопотребление. Именно эта проблема в энергонедообеспеченных районах вызвала резкую критику Президента на совещании с правительством в июле этого года. При этом энергообеспечение должно быть максимально надежным и устойчивым, электроэнергия должна быть высокого качества, что гарантирует максимально устойчивую и безаварийную работу серверного и охлаждающего оборудования ЦОДа.

Охлаждение – критически важное требование, так как перегрев оборудования приводит к его выходу из строя в худшем случае, или к замедлению скорости работы или ухудшению качества обработки и передачи данных, что ведет к убыткам собственников ЦОД и его пользователей.

2. Электроэнергия должна быть максимально дешевой, так как от ее стоимости зависит себестоимость предоставляемых ЦОД услуг и его конкурентные преимущества перед потребителями услуг по сравнению со стоимостью услуг ЦОД, предоставляемых другими поставщиками.

3. Учитывая стратегическую важность и высокую стоимость хранимой и обрабатываемой в ЦОД информации, а также поддержание высокого уровня технологической безопасности систем охлаждения, энергообеспечения и т.п., ЦОД и его территория должны иметь высокую степень физической защиты от несанкционированного проникновения и диверсий.

4. ЦОДы предоставляют услуги «удаленно». Поэтому их размещают либо как можно ближе к потенциальным потребителям этих услуг, либо к магистральным высокоскоростным, широкополосным ВОЛС. Так как стоимость трафика (объема и скорости передаваемой информации) также влияет на себестоимость услуг ЦОД.

Учитывая указанные выше требования, ЦОД/Майнинг-фермы предпочтительно размещать:

1. Как можно ближе к мощному источнику электрогенерации, предпочтительно к крупной электростанции любого типа. По возможности электростанция должна быть в собственности того же владельца, что и ЦОД. Предпочтительно, чтобы электростанция и ЦОД составляли единый промышленный объект. Соблюдение этого требования позволяет получать электроэнергию по себестоимости или по минимальной цене, практически не зависеть от аварий на линиях электропередач (ЛЭП) и ухудшения качества электроэнергии при передаче на большие расстояния, обеспечить комплекс мер физической и технологической безопасности ЦОД, который можно будет осуществлять в комплексе решения тех же задач на самой электростанции.

2. Как можно севернее. Предпочтительно в высоких широтах, где среднегодовые температуры являются максимально низкими. Это, по данным специалистов по ЦОД, сокращает на 40% расходы на охлаждение оборудования за счет использования естественных климатических факторов (воздух, вода) .

3. В относительной близости от административных и финансовых центров, коммуникационных и транспортно-логистических центров, крупных промышленных и инфраструктурных центров страны с развитой сетью хорошо физически защищенных ВОЛС или поблизости от магистральных ВОЛС.

4. В местах с нормальной транспортной доступностью, чтобы потребители услуг могли доставлять и обслуживать свое серверное оборудование.

В силу указанных обстоятельств западные компании BigTech в последние годы активно строят и размещают свои ЦОДы в северных странах Европы (Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия). Особый интерес для них представляет Исландия с ее холодным климатом и практически неограниченными возможностями почти дармовой геотермальной электроэнергии. Великолепные перспективы для развития ЦОДов в Арктике есть и у России. Но, в первую очередь, для развития сети «суверенных» российских Дата-Центров, майнинг-ферм и сети магистральных высокоскоростных ВОЛС.

В отличие от скандинавских стран Российская Арктика имеет еще одно важное преимущество, особенно по сравнению с практически идеальной для размещения ЦОДов Исландией. БОльшая часть арктических районов нашей страны, в первую очередь в европейской части, являются асейсмическими. В гористой Норвегии и Швеции регулярно происходят небольшие (до 4-4,5 баллов) землетрясения. В последние годы в этих странах усилилась сейсмоактивность техногенного характера из-за подвижек пластов над местами выработки месторождений нефти и газа. Такие явления начали происходить даже в Голландии, в которой в принципе землетрясений никогда не было.

В Исландии помимо землетрясений опасность представляют регулярные и мощные извержения вулканов. За последние годы таких было уже несколько. Причем одно из извержений в начале ноября 2023 года на полуострове Рейкьянес сопровождалось мощным лавовым потоком недалеко от города Гриндавик с населением 4 тыс. человек, которых власти эвакуировали. Землетрясения и вулканы представляют опасность как для самих ЦОДов, так и для наземных и подводных ВОЛС, которыми они связаны между собой и с потребителями.

Вполне очевидно, что именно в АЗРФ, особенно в её европейской части и в ЯНАО, имеются наилучшие стартовые возможности и для создания ЦОД, и для развития инфраструктуры для майнинга криптовалюты. Помимо естественно климатических условий (низкие и очень низкие среднегодовые температуры воздуха), доступность водных ресурсов (пресная или морская вода низкой температуры), АЗРФ имеет прекрасный ресурс быстрого наращивания энергогенерации, кратно превышающей ныне достигнутый уровень, который ограничивается не недостатком источников энергии для электрогенерации (ископаемое топливо, ветер, атом), а отсутствием потребителей электричества непосредственно в указанных или соседних с ними регионах.

Хорошим резервом является возможность использования практически дармового попутного газа на нефтяных месторождениях, который сейчас просто сжигается без пользы, но причиняя вред экологии. Использование попутного газа будет способствовать снижению себестоимости производимой электроэнергии, уменьшению экологической нагрузки на окружающую среду и возможности вторичного использования отводимого при охлаждении ЦОД/Майнинг-фермы тепла для отопления жилых, социальных, хозяйственных и промышленных объектов.

Помимо этого, стоит также рассмотреть возможности прямого использования добываемого на месторождениях природного газа для генерации электроэнергии на вновь осваиваемых месторождениях. Например, в НАО. Избыточные объемы газа могут образоваться из-за прекращения транзита и поставок ТПГ по «Северным потокам» и другим трубопроводам в Северо-Западной и центральной частях европейской территории России, невозможности перенаправления высвободившихся газовых потоков на Восток из-за отсутствия резервной трубопроводной инфраструктуры между европейской и сибирской частями РФ, резкого снижения уровня потребления газа в газохимической сфере опять же в европейской части России (производство СПГ и другой продукции передельной газохимии) из-за санкций.

Дополнительным аргументом для развития системы ЦОД/Майнинг-ферм в АЗРФ являют ещё два ключевых фактора:

Во-первых, уже имеющийся опыт и инфраструктурные наработки в этой части в Карелии, Мурманской области, НАО, Коми, ЯНАО, Красноярском крае, Якутии, на Чукотке.

Во-вторых, ускоренная реализация прокладки наземных и подводных магистральных ВОЛС. В первую очередь, подводной трансарктической подводной ВОЛС «Полярный экспресс» от Мурманска (Териберка) до Владивостока вдоль трассы СМП. На сегодняшний день в рамках проекта уже завершены необходимые исследования, получены требуемые разрешения на строительство, построены береговые станции в Териберке Мурманской области (2022 г.), Амдерме Ненецкого автономного округа (2022 г.) и в Диксоне Красноярского края (2023 г.). Ведутся рекогносцировочные, проектные и строительные работы на береговых станциях в Тикси Республики Саха (Якутия) и Певеке Чукотского автономного округа, идет прокладка участка из Диксона в Амдерму. Помимо прокладки подводной ВОЛС «Полярный экспресс» стоит отметить активные работы по прокладке сети наземных ВОЛС в АЗРФ. Особенно в Якутии.

Законы, подписанные Президентом России Путиным 08.08.2024, дают определение понятиям майнинг, майнинг-пул и оператор майнинговой инфраструктуры. Законы определяют требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты и возможности запрета майнинга цифровой валюты в отдельных регионах РФ. Одним из законов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии, деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельностью по производству или купле-продаже электрической энергии. В этой части имеется существенное различие от ограничений для обычных ЦОДов.

О проблемных точках в принятых законах о майнинге

Такой запрет выглядит естественным для ситуации в регионах с развитой энергогенерацией, объединенной в энергетические системы (сети) через магистральные ЛЭП. Он призван оградить от возможности использования для майнинга чрезмерно больших объемов электрической энергии по «гражданским» (не «промышленным») тарифам и получения конкурентных преимуществ в майнинге предприятиями ее производящими, передающими, управляющими ее перераспределением, а также занимающимися её куплей-продажей. Такой запрет призван также удержать указанные субъекты от соблазна получать сверхдоходы за счет конкурентных преимуществ из-за доминирующего положения на рынке от своей основной деятельности и занятия майнингом в ущерб обеспечению энергией других субъектов социальной, жилой и хозяйственной сферы.

АЗРФ обладает широкими возможностями локальной и распределенной генерации, не входящей в единую энергосистему страны и поэтому не влияющей на общий баланс энергообеспечения регионов. В АЗРФ много малонаселенных территорий с достаточным количеством попутного газа, возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и возможностями размещения майнинговых ферм в непосредственной близости от мест генерации. То есть, обходиться без строительства ЛЭП и передачи энергии по ним на большие расстояния и необходимости последующего распределения энергии по другим субъектам хозяйственной деятельности.

В силу этих причин такие ограничения станут безусловным препятствием для создания и развития высокоэффективного майнинга в АЗРФ. Поэтому до момента вступления законов в силу 01.11.2024 такие уточнения, стимулирующие развитие майнинга в АЗРФ, необходимо внести.

Также представляется нецелесообразным отсутствие прямого запрета для занятия майнингом для физических лиц, если потребляемая энергия при осуществлении такими лицами майнинговой деятельности не будет превышать лимитов, которые будут установлены правительством. Лица, добывающие цифровую валюту, должны будут предоставлять информацию о полученной валюте и адресах-идентификаторах в Росфинмониторинг, но без включения в специальный реестр Минцифры РФ.

Напротив, представляется целесообразным полный запрет на майнинг для граждан – физических лиц. Полный запрет на майнинг в жилых помещениях и в нежилых помещениях МКД. Поскольку технически сложно отследить «непревышение» установленных правительством лимитов физлицами при майнинге «в домашних условиях». Помимо этого, майнинг физлицами представляет большой соблазн «домашним майнерам» для несанкционированного использования электричества, предназначенного для удовлетворения общедомовых нужд МКД. Благо таких криминальных примеров известно уже достаточно много.

Целесообразно, чтобы для юрлиц и ИП в правовых актах о майнинге содержалось прямое требование на наличие в регистрационных документах в качестве основного или одного из видов деятельности «майнинга криптовалют». В качестве идеи для обсуждения стоит подумать о лицензировании данного вида деятельности.

В завершение хочется отметить своевременность принятия законов по майнингу криптовалюты в России. В совокупности с принятыми в прошлом году законами по введению в оборот цифрового рубля это закладывает еще один из блоков в новой системе мировых взаиморасчетов, свободных от монополии доллара США и возможности США контролировать мировую торговлю и экономики стран мира своими односторонними санкциями и уголовным преследованием неугодных США лиц. По расширению использования крипты идут страны БРИКС. Китай сейчас занимает в майнинге лидирующие позиции. Дональд Трамп, понимая опасность для Америки бесконтрольного со стороны США развития рынка крипты, уже в нескольких предвыборных интервью настойчиво говорит о своих планах в случае победы включиться в майнинг и решение проблем с криптовалютой с целью вновь установить доминирующее положение в этой сфере американцев.

У России есть редкий шанс занять в мире доминирующее положение в майнинге криптовалют за счёт суровых и энергообеспеченных территорий Русской Арктики, неожиданно дающих нам неоценимые и непреодолимые другими игроками на этом рынке преимущества, превращения всей Русской Арктики в новую криптовалютную «Златокипящую Мангазею». И этими глобальными конкурентными преимуществами надо обязательно воспользоваться!

Специально для ИА RUSNORD

Борис Дульнев

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