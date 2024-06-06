Велоцирапторы. Юмористическая проза

- Тема нашего сегодняшнего урока – динозавры. Вижу, у многих уже загорелись глаза. Кто же не любит читать книжки про древних ящеров? Эй, там, на скамейке штрафников, то есть на «камчатке» - замолкли! Слушайте и запоминайте, потому что буду спрашивать. Итак, динозавры – это… Что говоришь, видел динозавра? Не может того быть! Они шестьдесят пять миллионов тому назад вымерли! Вот же написано в учебнике! У меня вот сосед черта видел, когда День работника ЖКХ праздновал пять дней кряду. А на шестой к нему черт явился. Бригада приехала, укол сделали – и черта не стало. А, так ты его в «Динопарке» видел! Тогда понятно… а живого динозавра никто из нас видеть не может, потому как все они вымерли. Отчего? Читаем: «существует гипотеза, что причиной вымирания послужило резкое похолодание». Отсюда мораль – закаляться надо, как сталь, тогда не вымрете. Ага, вот еще дальше: «Не все ученые согласны с этим утверждением, так как, по результатам их исследований, после вымирания динозавров климат на планете был еще теплее». Ого: «Даже в Арктике отсутствовали льды»! Вот сейчас бы так! Загорали бы не в Турции, а на Новой Земле Франца-Иосифа Врангеля! Отдыхали бы в Анадырь-Маре или как его звать? Ну да географичка вам все популярно расскажет. А мы ведем речь о зоологии. Итак, динозавры…



«Другой причиной вымирания называют падение крупного небесного тела…» Это очень серьезно! Помню, сорвался один со шведской стенки, упал неудачно: был гимнаст – стало тело без признаков жизни. Дальше про вулканическую активность, еще чего-то. Вот! «В связи со сменой растительного покрова на Земле динозавры вместо привычной пищи, папоротников и хвощей, вынуждены были поедать в большом количестве листву цветковых растений, содержащую алкалоиды». Точно, алкоголь – это вредно для здоровья, нечего режим нарушать! А то будет как с моим соседом…



«Морские ящеры исчезли одновременно с сухопутными». Это потому, наверное, что плавать толком не умели, так что учитесь, ребята, записывайтесь в бассейн.



«Динозавры делятся на птицетазовых и ящеротазовых». Это как понимать? Тазики какие-то… Чего ты там бормочешь, Петрушкин? О, в самую точку сказал! Только ты это место приличными словами обозначай, не то к директору отведу! В общем, они на этом сидели. И чего смеемся? Вот, полюбуйтесь на этих птицетазовых, какие могучие ноги! Какие из них футболисты получились бы, если б не вымерли! Или прыгуны. А если бы у них передние конечности были такими же мощными, стали бы баскетболистами. В природе все предусмотрено, ничего просто так не бывает. «У тираннозавра была непропорционально большая голова по отношению к туловищу». Это тоже верно: надо не только голову развивать, но и остальной организм тренировать, быть, как говорится, гармонически развитыми, не то вымрете. Ого, что написано: «В задней части туловища ящера располагался нервный центр, значительно превосходящий размерами головной мозг». Петрушкин, молчать! Еще раз про это упомянешь – удалю с поля… из класса! Тут еще какие-то «велоцирапторы». Они, оказывается, на велосипедах колесили? Сколько чудес в природе…



А еще жил такой «траходонт». «Одонт» - значит, зуб, а «трах» - понятно без перевода. Но это не то, что Петрушкин подумал. «Траходонт» - тот, кто получал по зубам – у них же тоже, наверно, были соревнования по боксу.



Ага, вот еще какой момент: «При раскопках ученые обнаружили окаменевшие яйца огромных размеров»! Ну, при таких-то внушительных бедрах это неудивительно! Опять смеетесь? У ящеров то же, что и у людей, кроме нервного центра… сзади. Вам не нравится, что физрук зоологию ведет? Если хотите знать, в дни моего детства у нас трудовик подменял учителя русского языка. Так он нам объяснял правописание тех слов, которые вырываются у мастера, если он невзначай ударит молотком или зубилом по ногтю большого пальца! Вот это был настоящий учитель! А информатику нам преподаватель ОБЖ вел, майор запаса. Так я до сих пор, как за компьютер сажусь, говорю: «Здравия желаю, товарищ компьютер!» и честь отдаю, а когда выключаю: «Наряд сдан! За время моего дежурства в Интернете серьезных происшествий не случилось. Стена в социальной сети от ругательных постов очищена, большинство комментаторов в настоящее время находятся в бане. Банный дневальный администратор группы Фитюлин». А историю математик вел. Мы вычисляли скорость отступления армии Наполеона с учетом того, что из 600 тысяч бойцов домой вернулось сто тысяч: сколько человеко-потерь пришлось на одну квадратную версту?

Анатолий Беднов