Когда появилась Архангельская область? Новые сомнения Михаила

В начале сентября общественный деятель и предприниматель Михаил Силантьев высказывал сомнения по поводу правомочности отмечаемой даты появления Архангельска. Теперь очередь дошла до Архангельской области в целом:

- Каждый год в конце сентября власти Архангельской области поздравляют жителей с праздником - Днём образования нашего региона. В этом 2024 году (по их словам) области исполнилось 87 лет.

Вот только звучит это весьма странно - ведь впервые Архангелогородская губерния появляется ещё по Указу Петра 1 в числе самых первых созданных им 8 губерний! Куда же потом всё делось, раз сам регион появляется только в 1937 году?

Давайте разбираться!

Считается, что в древности на месте нашей Архангелогородчины располагалась древняя страна Биармия, населённая разными чудскими народами. Точных данных с той поры не сохранилось, ведь современным историкам подавай письменные документы, причём подлинность и датировка которых у них не вызывает вопросов, а потому факт сей научно не установлен. Хотя и возражений о существовании Биармии нет - есть лишь разные мнения насчёт того, где именно проходили её границы. Для нас в этой статье данная тема несущественна, а потому переходим дальше.

Согласно официальным источникам, Господин Великий Новгород начал экспансию на Северо-Восток и подчиняет эти территории себе уже с 10 века н.э. Именно этими датами оперируют сегодняшние историки, ссылаясь на многочисленные обнаруженные документы князей прошлого, в которых определены места сбора дани с жителей региона и поименованы их места. Так именно от этих датировок ведут свои лета многие наши населённые пункты.

Официально установлено, что 1137 годом датируется появление в документах целого ряда наших населённых пунктов, поименованных в грамоте новгородского князя Святослава Ольговича, где названы 27 погостов в Обонежье и в бассейнах р. Северной Двины и Сухоны. Среди них достаточно крупные и сегодня сёла Борок, Ракула, Тойма, Емецк, Пинега, Вельск и др.

Конечно, князь указал на те населённые пункты, которые на тот момент уже были. Когда именно они появились - за сколько лет до этого - неизвестно.

Народные легенды говорят о том, что тот же Емецк (находящийся на месте впадения в Северную Двину реки Емца) ещё задолго до прихода в наши края Новгородцев был столицей народа Емь, который после долго воевал с ушкуйниками и в итоге ушёл на северо-запад, где во времена Александра 2 при создании "княжества Финляндского" стал вместе с народом суоми основателем этого нового государства. А в том же Емецке до сих пор большинство местных жителей - голубоглазые блондины - те самые "скандинавские арии", которые туда пришли с наших мест.

А ещё во времена Ломоносова вся научно-историческая общественность была уверена в том, что один из древнейших городов мира - Кольмгард - это древние Холмогоры (ранее Колмогоры). Сегодня, когда этот когда-то один из крупнейших городов Руси превратился в маленькое село, кто только не примеривает на себя это название... Даже Новгород Великий, Псков и прочие...

Но если говорить о наименовании нашей Архангелогородской земли в то время, то можно сказать что это было "Обонежье". Новгород Великий делился на пятины (5 частей) - и наша территория входила в Обонежскую.

Чуть позже эти земли получили название "Заволочье" - в честь того, что путешествующим по рекам военно-торговым бригадам приходилось из одних речных систем перетаскивать свои ушкуи на многочисленных волоках.

Примерно с 14 века уже в названии нашей территории звучит "Двинская земля", в честь Северной Двины - главной магистрали того времени.

Кстати, и местные жители тоже назывались в разное время по-разному. Сначала их звали "чудью", потом "заволочанами", после "двинянами". Это к вопросу "куда пропали чудские народы" - а они просто переняли русский язык и потеряв свою идентичность, превратились в местное население сначала Новгородской, а после уже Московской метрополии... Так что у нас на Севере можно перефразировать известную поговорку в такую: "потри любого русского и обнаружишь чудина".

После присоединения Новгорода к Москве в 1478 Двинская земля разделена на три земли: Двинскую, Важскую и Онежскую. Интересно, что власть в них осуществлялась на выборной основе местным населением и лишь уже после смерти Ивана Грозного Москва стала назначать на управление своих воевод.

В 1708 году по Указу Петра 1 была проведена административная реформа, по которой в стране были созданы 8 губерний - в их числе Архангелогородская. По этому же Указу столицей губернии был назначен Архангельск, куда перед этим (ещё в 1702 году) перевели воевод из прежней столицы севера Холмогор. Позднее за ними в Архангельск перевели Холмогорские полки стрельцов, а ещё через определённое время туда же переехала и Холмогорская Епархия, и Холмогоры стали стремительно уменьшаться (статус города они окончательно потеряли уже в 20-е годы 20 века).

С 1780 года было создано Вологодское наместничество (по сегодняшнему это полпредство), в подчинении которого находилась и наша территория.

В 1796 году опять появляется "Архангельская губерния", просуществовавшая до 20 века.

Во времена Гражданской войны и интервенции 1918-1920 гг часть территории губернии, оккупированная АНТАНТой, называется "Северная область". Но документально это самоназвание никак не закреплено.

С февраля 1920 года - "Северная область" вместе с ушедшими оккупационными войсками АНТАНТы исчезает, территория продолжает называться "Архангельская губерния".

С 1929 года - Северный край.

С 1936 года - Северная область.

С Сентября 1937 года - Архангельская область.

Надо отметить, что первоначально в состав Обонежья, Заволочья, Двинской земли, Архангелогородской губернии и т.д. вплоть до Северного Края в состав нашей территории входили такие крупные сегодняшние субъекты, как Республика Карелия, Республика Коми, Мурманская область, Вологодская область, Кировская область, Ненецкий Автономный Округ.

Во время всех административных преобразований 20 века от этого мегарегиона по желанию Москвы откалывались эти громадные "куски"! Но даже не смотря на то,что столько регионов из нашего было создано, и сегодня Архангельская область остаётся крупнейшим регионом в Европейской части РФ и 8 самым крупным субъектом страны в целом, уступая лишь Сибирским мега-регионам, ещё не прошедшим путь дробления, т.к. они слишком малонаселенны...

При этом даже по Европейским меркам мы остаёмся самым большим регионом - мы территориально больше самой крупной Европейской державы - Франции! А каждый из наших 19 районов размерами со среднюю Российскую губернию или крупное европейское государство.

Населения только при таких территориях у нас маловато - всего в районе 1 миллиона, что объясняется суровым северным климатом, громадной заболоченностью и обводнённостью большей части территории... Да что уж говорить - федеральная трасса М-8 у нас построена только в 80-х годах 20 века! А до этого передвигались примерно также, как в древности - в основном по рекам... Хорошо что в последние годы 19 века Савва Мамонтов построил до нас железную дорогу, а то до сих пор бы жили как в Сибири...

Но вернёмся к началу - что за преобразование было проведено 23 сентября 1937 года? Что с таким пафосом ежегодно отмечают чиновники?

А дело в том, что в эту дату было принято Постановление ЦИК СССР «О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую области». Т.е. это было хирургическое отделение от нашего единого тела его большой части - Вологодчины. Зачем?

Сегодняшние экономисты всегда чётко обосновывают, что только крупные мегарегионы экономически эффективны - мелким не выжить.

Это понимали во все века, и лишь в годы "индустриализации" об этом "забыли"? Но мы видим, что если начиная с Новгородских времён наш Север давал метрополии столько доходов, что позволял ей расти и процветать (практически все доходы Новгородской республики получали от нас, во времена Алексея Михайловича (Тишайшего) мы давали до 4\5 всех доходов страны и даже в годы Сталинских пятилеток покупка всех импортных заводов была на 80% оплачена нами), то сегодня Архангельская область - один из беднейших регионов страны!

Тот факт, что в 1937 году нас искусственно разделили (впрочем отделение от нас территорий продолжалось весь 20 век), послужило в первую очередь в потере экономической самостоятельности нашего Севера. Каждая из наших бывших частей - как детали общего механизма - могут сегодня быть лишь запчастями, но действовать сами не могут. Каждый из этих субъектов сегодня существует лишь на дотациях и имеет громадный госдолг.

По-видимому это и является главным в принятии решении о разделении нашего региона на части - чтобы им стало легче управлять. Но это же и служит тому, что регион экономически деградирует и сегодня находится внизу многих экономических рейтингов страны...

Кстати, при создании Федеральных округов был проект организации специального Беломорского, но и его отвергли, и все наши бывшие территории оказались опять разделены между СЗФО, ЦФО и ПФО. Хотя и в составе этих территорий они слишком удалены от их центров принятия решений...

Так что тут опять дело в политике, которая выходит вместо эффективности и целесообразности. Всё как всегда - "разделяй и властвуй" в прямом виде.

И вот при этом становится понятным, почему сегодняшние власти постоянно празднуют эту страшную для региона дату - день, когда от нас отсоединили Вологду... Так им легче...

Но для жителей нашего Севера понятно, что для нас это праздником быть не может! Если уж нужно отмечать день появления Архангельской губернии, так давайте упоминать 17 декабря 1708 года, когда по именному Указу Петра 1 появились первые 8 Российских губерний, в том числе и наша. Все, что было в 20 веке - это всё печальная история, приведшая к сегодняшним экономическим провалам региона.