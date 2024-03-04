Преимущества использования автомобильных весов

Автовесы позволяют не только определять массу автомобилей, что важно для качества контроля перемещения грузов. Но и определять осевые нагрузки на конструкцию автомобиля, что крайне важно при регулярном использовании грузового автотранспорта.

Применение грузовых автомобильных весов обеспечивает безопасность на дорогах, точный учет товарооборота, удобство и скорость логистики. Эти и другие достоинства позволяют убедиться в необходимости приобретения весового оборудования для предприятия.

Достоинства современных электронных автомобильных весов

Конструкция современных автовесов значительно отличается от модификаций предыдущих поколений. Компания Тензо-М выпускает грузовые автовесы до 100 тонн высокого качества: tenso-m.ru/jelektronnye-vesy/avtomobilnye-vesy/ За счет качества конструкции и современной технологии изготовления, автомобильные весы приобрели ряд весомых преимуществ:

Полное соответствие государственным и международным стандартам качества. Широкий дополнительный функционал: возможность определения осевых нагрузок и числа скатов, полный контроль массы, возможность взвешивания в динамике и тд. Например, Тензо-М предоставляет высокоточные полноразмерные весы “АВИОН” tenso-m.ru/jelektronnye-vesy/avtomobilnye-vesy/336/ , обеспечивающие измерение нагрузки на оси. Простой и понятный интерфейс: функционал современных автовесов позволяет в несколько простых действий определить осевые нагрузки, процент перегруза транспортного средства и другие показатели, обеспечивающиеся ПО. Гарантированная заявленная точность: в настоящий момент автовесы изготавливаются на основе высокотехнологичных тензодатчиков, изготавливаемых из легированной стали по новым технологиям. Это позволяет минимизировать погрешность взвешивания и сделать внутреннюю конструкцию нечувствительной к внешним воздействиям.

Недостатки автовесов

Даже новые модернизированные модели автомобильных весов имеют ряд ограничений и неудобств по использованию. Например: