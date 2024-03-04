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Преимущества использования автомобильных весов

Автовесы позволяют не только определять массу автомобилей, что важно для качества контроля перемещения грузов. Но и определять осевые нагрузки на конструкцию автомобиля, что крайне важно при регулярном использовании грузового автотранспорта. 

Применение грузовых автомобильных весов обеспечивает безопасность на дорогах, точный учет товарооборота, удобство и скорость логистики. Эти и другие достоинства позволяют убедиться в необходимости приобретения весового оборудования для предприятия. 

Достоинства современных электронных автомобильных весов

Конструкция современных автовесов значительно отличается от модификаций предыдущих поколений. Компания Тензо-М выпускает грузовые автовесы до 100 тонн высокого качества: tenso-m.ru/jelektronnye-vesy/avtomobilnye-vesy/ За счет качества конструкции и современной технологии изготовления, автомобильные весы приобрели ряд весомых преимуществ:

  1. Полное соответствие государственным и международным стандартам качества.

  2. Широкий дополнительный функционал: возможность определения осевых нагрузок и числа скатов, полный контроль массы, возможность взвешивания в динамике и тд. Например, Тензо-М предоставляет высокоточные полноразмерные весы “АВИОН” tenso-m.ru/jelektronnye-vesy/avtomobilnye-vesy/336/ , обеспечивающие измерение нагрузки на оси. 

  3. Простой и понятный интерфейс: функционал современных автовесов позволяет в несколько простых действий определить осевые нагрузки, процент перегруза транспортного средства и другие показатели, обеспечивающиеся ПО.

  4. Гарантированная заявленная точность: в настоящий момент автовесы изготавливаются на основе высокотехнологичных тензодатчиков, изготавливаемых из легированной стали по новым технологиям. Это позволяет минимизировать погрешность взвешивания и сделать внутреннюю конструкцию нечувствительной к внешним воздействиям. 

Недостатки автовесов 

Даже новые модернизированные модели автомобильных весов имеют ряд ограничений и неудобств по использованию. Например:

  • модели имеют ограничение по длине приемной платформы, что часто делает невозможным измерение массы автомобилей с прицепом или высокогабаритных грузовиков;

  • стоимость надежных автовесов с точными тензодатчиками в основе значительно превышает стоимость подкладных передвижных моделей или устаревших механических аналогов;

  • электронные автомобильные весы требуют регулярного обслуживания и проверки. 

07 август 14:39 | : Разное

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