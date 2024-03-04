Преимущества использования автомобильных весов

Автовесы позволяют не только определять массу автомобилей, что важно для качества контроля перемещения грузов. Но и определять осевые нагрузки на конструкцию автомобиля, что крайне важно при регулярном использовании грузового автотранспорта.
Применение грузовых автомобильных весов обеспечивает безопасность на дорогах, точный учет товарооборота, удобство и скорость логистики. Эти и другие достоинства позволяют убедиться в необходимости приобретения весового оборудования для предприятия.
Конструкция современных автовесов значительно отличается от модификаций предыдущих поколений. Компания Тензо-М выпускает грузовые автовесы до 100 тонн высокого качества: tenso-m.ru/jelektronnye-vesy/avtomobilnye-vesy/ За счет качества конструкции и современной технологии изготовления, автомобильные весы приобрели ряд весомых преимуществ:
Полное соответствие государственным и международным стандартам качества.
Широкий дополнительный функционал: возможность определения осевых нагрузок и числа скатов, полный контроль массы, возможность взвешивания в динамике и тд. Например, Тензо-М предоставляет высокоточные полноразмерные весы “АВИОН” tenso-m.ru/jelektronnye-vesy/avtomobilnye-vesy/336/ , обеспечивающие измерение нагрузки на оси.
Простой и понятный интерфейс: функционал современных автовесов позволяет в несколько простых действий определить осевые нагрузки, процент перегруза транспортного средства и другие показатели, обеспечивающиеся ПО.
Гарантированная заявленная точность: в настоящий момент автовесы изготавливаются на основе высокотехнологичных тензодатчиков, изготавливаемых из легированной стали по новым технологиям. Это позволяет минимизировать погрешность взвешивания и сделать внутреннюю конструкцию нечувствительной к внешним воздействиям.
Даже новые модернизированные модели автомобильных весов имеют ряд ограничений и неудобств по использованию. Например:
модели имеют ограничение по длине приемной платформы, что часто делает невозможным измерение массы автомобилей с прицепом или высокогабаритных грузовиков;
стоимость надежных автовесов с точными тензодатчиками в основе значительно превышает стоимость подкладных передвижных моделей или устаревших механических аналогов;
электронные автомобильные весы требуют регулярного обслуживания и проверки.