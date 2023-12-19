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Автомобильные весы – сфера эксплуатации и преимущества


Автовесами называют измерительный прибор для определения массы порожнего или груженого легкового или грузового автомобиля, а также вычисления массы самого груза. Использования данной весоизмерительной конструкции делает возможными автоматизацию процесса и дополнительный учет. Это сделало автовесы часто применимыми на различных производствах и логистических предприятиях.

Назначение автовесов

Основными местами эксплуатации автовесов является часть предприятий, работа которых связана с логистическими и складскими операциями. К ним относят товарные и промышленные склады, логистические фирмы, ангары находящиеся на территории производств, а также территории контрольных пропускных пунктов, где есть ограничение на въезд машин, превышающих определенное значение массы. 

Автомобильные весы устанавливают на крытых площадках или платформах, а также на грузовых дворах. В качестве способов установки может быть выбран монтаж на бетонный фундамент или в котлован. Чаще всего для модернизации работы над весами устраивают навес, а для указательного устройства и работы весовщика – помещение с окном в сторону платформы весов. Это позволяет улучшить условия использования, продлить срок работы и обеспечить комфортные условия для оператора. 

Преимущества

  • Мобильность. Автовесы могут быть установлены на грузовых площадках и автодорогах различной ширины, качества и стойкости. 

  • Высокая точность. Электронные установки позволяют определить массу груза с точностью до килограмма. Их точность значительно превышает точность бесфундаментных и подкладных весов.

  • Высокая пропускная способность. Большинство современных моделей поддерживают динамическое взвешивание. Это позволяет определять вес состава автомобилей практически без остановок, что значительно ускоряет процесс. 

  • Устойчивость к воздействиям климата, ударопрочность, долговечность. Современные электронные автовесы имеют широкий рабочий температурный диапазон, высокий коэффициент водоотталкивания и антикоррозийные свойства. 

К недостаткам автомобильных весов можно отнести относительно высокую стоимость, высокие цены на замену запчастей, ремонт и обслуживание. Также для упрощения настройки и увеличения сроков эксплуатации рекомендуется устанавливать автовесы на крытых участках дороги. Это позволит избежать поломок, связанных с климатическими воздействиями. 

Качественные электронные автовесы отечественного производства можно приборести в интернет-магазине компании Тензо-М: https://spb.tenso-m.ru/jelektronnye-vesy/avtomobilnye-vesy/ . На сайте представлены модели различной конструкции и комплектации, с различной предельной массой. 

30 январь 07:40 | : Разное

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