Автомобильные весы – сфера эксплуатации и преимущества





Автовесами называют измерительный прибор для определения массы порожнего или груженого легкового или грузового автомобиля, а также вычисления массы самого груза. Использования данной весоизмерительной конструкции делает возможными автоматизацию процесса и дополнительный учет. Это сделало автовесы часто применимыми на различных производствах и логистических предприятиях.

Назначение автовесов

Основными местами эксплуатации автовесов является часть предприятий, работа которых связана с логистическими и складскими операциями. К ним относят товарные и промышленные склады, логистические фирмы, ангары находящиеся на территории производств, а также территории контрольных пропускных пунктов, где есть ограничение на въезд машин, превышающих определенное значение массы.

Автомобильные весы устанавливают на крытых площадках или платформах, а также на грузовых дворах. В качестве способов установки может быть выбран монтаж на бетонный фундамент или в котлован. Чаще всего для модернизации работы над весами устраивают навес, а для указательного устройства и работы весовщика – помещение с окном в сторону платформы весов. Это позволяет улучшить условия использования, продлить срок работы и обеспечить комфортные условия для оператора.

Преимущества

Мобильность. Автовесы могут быть установлены на грузовых площадках и автодорогах различной ширины, качества и стойкости.

Высокая точность. Электронные установки позволяют определить массу груза с точностью до килограмма. Их точность значительно превышает точность бесфундаментных и подкладных весов.

Высокая пропускная способность. Большинство современных моделей поддерживают динамическое взвешивание. Это позволяет определять вес состава автомобилей практически без остановок, что значительно ускоряет процесс.

Устойчивость к воздействиям климата, ударопрочность, долговечность. Современные электронные автовесы имеют широкий рабочий температурный диапазон, высокий коэффициент водоотталкивания и антикоррозийные свойства.

К недостаткам автомобильных весов можно отнести относительно высокую стоимость, высокие цены на замену запчастей, ремонт и обслуживание. Также для упрощения настройки и увеличения сроков эксплуатации рекомендуется устанавливать автовесы на крытых участках дороги. Это позволит избежать поломок, связанных с климатическими воздействиями.

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