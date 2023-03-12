Выбираем цветы для представителей поколения Y. Советы от Флорист.ру 

Зависит ли выбор букета от возраста получателя? Конечно да! Эксперты компании Флорист.ру https://www.florist.ru рассказывают, что хочет получить в подарок человек из поколения Y.

Поколение Y — это люди, родившиеся примерно с 1980 по 1995 годы, то есть, мужчины и женщины в возрасте от 25 до 40 лет. Интересный факт: это самое многочисленное поколение на сегодняшний день! В массовой культуре их также принято называть миллениалами.

Безусловно, каждая личность уникальна сама по себе, но всё же психологи и социологи пришли к выводу, что каждому поколению присущи свои характерные черты. И в случае с поколением Y это независимость и предприимчивость.

Эти особенности стоит учитывать при выборе букета. Даже классику миллениалы стараются переосмыслить по своему, вывернуть наизнанку, причем порой в буквальном смысле. Удивительно, как отражение этому явлению можно найти в современной флористической моде.

В последнее время оглушительную популярность набирают букеты с использованием вывернутых цветов. Это особый приём сборки букета, когда флорист с применением особой технологии вручную разворачивает лепестки цветов, придавая растениям совершенно новую форму. Подобные манипуляции под силу только профессионалам, что придаёт особую ценность такому букету.

Обычно такая техника применяется к розам, вполне привычным и понятным цветам. Но каким необыкновенным становится букет из классических красных роз, когда у них подворачиваются лепестки! Бутоны становятся огромными, глубже раскрывается оттенок цветка, потому что мы видим доселе скрытую сторону лепестков. Сколько в таком букете чувственности и вызова! В общем, такая композиция идеально подходит человеку в самом расцвете своей жизненной силы, ещё молодому, но уже точно знающему себе цену.

Резюмируем: дарите миллениалу букет, который станет отражением его личности, а доставить цветы в Москве представителю поколения Y поможет компания «Флорист.ру»!

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