Особенности оформления букетов в корзине

Для того чтобы купить цветы, необязательно посещать магазин, можно оформить заказ онлайн с доставкой на дом. Роскошная корзина цветов станет приятным подарком по любому поводу. Флористы предлагают разнообразные варианты оформления цветочных композиций.

Что учитывают при оформлении корзины цветов

Правил составления цветочных композиций в корзине много.

Главные особенности оформления букетов:

формирование композиций в одном стиле;

составление пропорционального букета;

наличие гармоничности в композиции;

чередование форм, цветовых гамм, размеров;

ответственное отношение к оформлению букетов.

Если учитывать гармоничность цветочной композиции, то в данном случае все элементы должны образовывать единое целое. Немаловажным фактором является не только разнообразие структур, но и фактур растений. Большое значение имеет правильное сочетание оттенков цветов.

Стили флористики

Одним из наиболее популярных стилей является декоративный вариант. В оформлении такого букета допустимо сочетать комнатные, садовые и полевые цветы. Главное, чтобы вся композиция смотрелась гармонично. В роли декора могут выступать самые необычные материалы отделки. Нередко задействуется флористическая губка.

Не менее распространенный вегетативный стиль. В данном варианте оформление букета должно быть естественным. Здесь часто используют ветки кустарников, мох и различные яркие ягоды.

В офисных и прочих кабинетах хорошо смотрится линейный стиль. Это объясняется наличием минимального количества и разнообразия материалов, а также четкими линиями. Композиция формируется по максимальному принципу естественности. Флористы часто используют растения, у которых длинные изогнутые стебли. Здесь все располагается асимметрично. Любители массивного стиля выбирают букеты с четкими формами. Здесь нет четких точек фокуса и цветовых оттенков.

При желании получить динамичный букет все элементы располагают в правильном порядке. Рассматривая такой букет, взгляд человека медленно скользит и перемещается от одного цветка к другому. Это расслабляет, снимет стресс и заряжает положительными эмоциями. Эстетическое удовольствие от динамичной композиции получают все без исключения. При оформлении композиций флористы уделяют повышенное внимание точке фокуса. Именно этот элемент притягивает взгляды любителей цветочных композиций. Если флорист формирует несколько точек фокуса, то он использует крупный цветок, разную степень раскрытия цветочных бутонов, листья необычных форм и многое другое.