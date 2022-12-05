Основные преимущества приема платежей в криптовалюте

В чем преимущества криптовалюты как платежного средства? Есть ли у нее недостатки? Как принимать платежи в криптовалюте для продажи товаров и услуг? Отвечаем на все важные вопросы. Далее мы, на основе статей о криптовалютах, расскажем о главных преимуществах использования криптовалюты в качестве средства приема платежей.









У криптовалюты как платежного инструмента есть много плюсов:

- Увеличивается количество покупателей по всему миру. Принимать международные платежи становится проще. Это особенно актуально для тех, кто рассматривает в качестве целевой аудитории граждан других государств, например при отправлении товаров за границу, при продаже цифровых продуктов и т. д.

- Риск блокировки средств практически отсутствует. Децентрализация криптовалюты означает отсутствие единого контролирующего органа. Использование криптовалюты позволяет обходить большинство ограничений, установленных отдельными государствами и банками.

- Уменьшаются расходы на комиссии. При осуществлении операции с помощью криптовалюты взимается комиссия сети блокчейн, которая значительно ниже, чем плата за международные банковские переводы.

- Криптовалютные платежи проводятся достаточно быстро. Поскольку больше не нужны банки-посредники, время на проведение каждой операции существенно сокращается. Кроме того, скорость проводимой транзакции можно ускорить, предложив более высокую комиссию.

- Становится возможным хеджирование от инфляции. Обесценивание фиатных валют — главная угроза для всех участников финансового рынка. Например, для венесуэльцев покупка стейблкоинов – это один из возможных способов справиться с гиперинфляцией, которая достигла миллиона процентов за последние годы.

- Личные данные защищены гораздо лучше. Прием платежей в криптовалюте обеспечивает полную конфиденциальность сведений о владельцах кошельков. За счет этого риск мошенничества, кражи информации и других негативных событий минимален.

- Осуществлять платежи можно в любое время. В отличие от банковских учреждений, операции в криптовалюте проводятся вне зависимости от даты и времени суток.









С помощью криптовалюты можно осуществлять прием платежей из-за границы.

Криптовалюта — оптимальное платежное средство для международной торговли

Используя криптовалюту, можно с гораздо большей легкостью проводить и принимать оплату, не ограничивая себя территорией определенного государства. Разумеется, децентрализация и анонимность имеют как позитивные, так и негативные стороны. Однако преимущества, которыми обладает криптовалюта, делают ее востребованным финансовым инструментом в разных странах. Чтобы без лишних трудностей принимать международные платежи, достаточно подключить криптопроцессинг.