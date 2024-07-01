Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Хлеб и зрелища Поморья накануне Первой мировой

Июль – последний мирный месяц 1914 года.  Некоторые события жизни наших предков отражены в июльских номерах газеты «Архангельск». Тексты и выдержки из них приводятся без еров и ятей.

О погоде в номере от 11 июля: 

Морозы. Приезжие крестьяне из холмогорского уезда сообщают, что там на днях было два мороза. Температура в эти дни сильно пала. Крестьяне боятся, что морозы отразятся пагубно на урожае хлебов. 

В номере от 12 июля автор с псевдонимом «Крестьянин» повествует о молодецких «забавах»:

Шелашская вол. Шенк. у.  Деревенское хулиганство. Ни один деревенский праздник не обходится без скандала. Драки являются как бы безплатным приложением к деревенскому веселию. «Дрались и прежде, но дрались умнее, говорят старики, только одними кулаками». Но теперь картина совершенно иная. Пьяная, с гармошкой в руках, с неприличными песнями   расхаживает молодежь по деревне. Одно слово, сказанное им обывателем, является причиной к началу скандала. И пускают в ход уже не кулаки, а гири, кинжалы и колья. У редкого молодого человека не найдется какой-либо «уразилы», т.е. одной из упомянутых вещей. Вот случай, имевший место в нашей волости. В престольный праздник 29 июня сошлась молодежь, по обыкновению пьяна. Один из молодых людей Вл.Петровский стал разганивать   «лужок». Это не понравилось другим и началась свалка! В ход, по обыкновению, пустили колья. Один из молодежи Ив. Попов колом ударил Вл. Петровского. Удар пришелся по лбу и Петровский свалился на землю. В бессознательном состоянии привели его домой. Петровский является одним работником в семье и, если не поправится к сенокосу, тогда явится полная остановка работы. Это случай не единичный, драки бывают всегда и на всяком празднике, драки дикие, безчеловечныя.  

Вести из Емецка в номере от 17 июля:

Обмеление р. Емцы. Река Емца обмелела настолько, что пароходы уже 5 дней не доходят до Емецка и пристают в устье Емцы и деревни Прилук. 

Медицина в Емецке. В Емецке ощущается недостаток медикаментов. Врач г. Андронов не знает, что делать, больных масса, а лекарств нет. 

На противоположном берегу Северной Двины царила летняя идиллия:

На даче. Пиньгиша с деревнями: Погост, Заречье, Бор, полны дачников. Есть два семейства из Петербурга. Дешевая жизнь (мясо 10 коп. за фунт), прекрасный сосновый бор привлекли сюда массу дачников и квартиры у крестьян заняты. Есть предположение устроить дачный пансион в живописной местности у мельницы, в сосновом бору. 

Мясо и хлеб имелись. Требовались зрелища. Их предлагали электротеатры (синематографы). Названия картин из июльского 1914 года репертуара архангельских электротеатров:

ПОРУГАНО СВЯТИЛИЩЕ ДУШИ. Драма художественной серии Нордиск в 3-х частях с участием Гаррисона. 

Роскошная картина! Из художественной серии в четырех больших отделениях МЕСТЬ ОСКОРБЛЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

РАЗВЕДЕННАЯ Кино-драма в 4-х отд. По пьесе известнаго академика АЛЬФРЕДА КАПЮСА.

НОЧИ БЕЗУМНЫЯ…НОЧИ БЕЗСОННЫЯ… Сильная драма в 4-х актах с участ. знамен. артистов Ванды Трейман и Виго Лорсен. 

Чудная картина в двух больших отделениях ЗАПОЗДАЛОЕ ИСКУПЛЕНИЕ 

ВЕЛИКАЯ ГРЕШНИЦА Сильная драма с уч. Жени Портен. Картина монопольная, пойдет только в нашем театре. 

НОЧНАЯ БАБОЧКА Сильная драма из жизни велико светской куртизанки

ПЕСНЬ ЛЮБВИ И СМЕРТИ…

Чудная картина! Сильная драма. В 3-х больш. отдел. В АТМОСФЕРЕ ГРЕХА

ГРЕХОВНЫЕ ПУТИ Захватывающая драма в 3-х актах. 

Роскошная картина! ГИБЕЛЬ В ПРОПАСТИ Сильная драма в трех больших отделениях.

Пророческое название у последней картины. Разных отделений в реальной российской драме побольше трёх будет. 

И подобно первому звонку перед началом долгого, жуткого действа прозвучало:   

Объявление Архангельского Губернатора Сим довожу до всеобщего сведения, что Архангельский, Холмогорский и Онежский уезды с 18 сего июля объявляются на военном положении. Губернатор Бибиков. 

28 июля 1914 года Австрия объявила Сербии войну. 1 августа Российская империя вступила в Первую мировую. 

Старые газеты прочитал Александр Чашев

***

На фото Якова Лейцингера электротеатр (синематограф) «Мулен Руж» на Оперной площади (ныне Профсоюзов) Архангельска. 

Предыдущий текст из цикла «Читая страницы минувших веков»: https://rusnord.ru/hot/64064-mordobojnyj-balet-i-kokovar-s-maslom-iz-staryh-arhangelskih-gazet.html

21 июль 09:30 | : Жизнь

Главные новости


Мой первый пес
Колодец раздора - 2, или Почему Поморью нужна своя ВЧК

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (229)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20