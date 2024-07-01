Хлеб и зрелища Поморья накануне Первой мировой

Июль – последний мирный месяц 1914 года. Некоторые события жизни наших предков отражены в июльских номерах газеты «Архангельск». Тексты и выдержки из них приводятся без еров и ятей.

О погоде в номере от 11 июля:

Морозы. Приезжие крестьяне из холмогорского уезда сообщают, что там на днях было два мороза. Температура в эти дни сильно пала. Крестьяне боятся, что морозы отразятся пагубно на урожае хлебов.

В номере от 12 июля автор с псевдонимом «Крестьянин» повествует о молодецких «забавах»:

Шелашская вол. Шенк. у. Деревенское хулиганство. Ни один деревенский праздник не обходится без скандала. Драки являются как бы безплатным приложением к деревенскому веселию. «Дрались и прежде, но дрались умнее, говорят старики, только одними кулаками». Но теперь картина совершенно иная. Пьяная, с гармошкой в руках, с неприличными песнями расхаживает молодежь по деревне. Одно слово, сказанное им обывателем, является причиной к началу скандала. И пускают в ход уже не кулаки, а гири, кинжалы и колья. У редкого молодого человека не найдется какой-либо «уразилы», т.е. одной из упомянутых вещей. Вот случай, имевший место в нашей волости. В престольный праздник 29 июня сошлась молодежь, по обыкновению пьяна. Один из молодых людей Вл.Петровский стал разганивать «лужок». Это не понравилось другим и началась свалка! В ход, по обыкновению, пустили колья. Один из молодежи Ив. Попов колом ударил Вл. Петровского. Удар пришелся по лбу и Петровский свалился на землю. В бессознательном состоянии привели его домой. Петровский является одним работником в семье и, если не поправится к сенокосу, тогда явится полная остановка работы. Это случай не единичный, драки бывают всегда и на всяком празднике, драки дикие, безчеловечныя.

Вести из Емецка в номере от 17 июля:

Обмеление р. Емцы. Река Емца обмелела настолько, что пароходы уже 5 дней не доходят до Емецка и пристают в устье Емцы и деревни Прилук.

Медицина в Емецке. В Емецке ощущается недостаток медикаментов. Врач г. Андронов не знает, что делать, больных масса, а лекарств нет.

На противоположном берегу Северной Двины царила летняя идиллия:

На даче. Пиньгиша с деревнями: Погост, Заречье, Бор, полны дачников. Есть два семейства из Петербурга. Дешевая жизнь (мясо 10 коп. за фунт), прекрасный сосновый бор привлекли сюда массу дачников и квартиры у крестьян заняты. Есть предположение устроить дачный пансион в живописной местности у мельницы, в сосновом бору.

Мясо и хлеб имелись. Требовались зрелища. Их предлагали электротеатры (синематографы). Названия картин из июльского 1914 года репертуара архангельских электротеатров:

ПОРУГАНО СВЯТИЛИЩЕ ДУШИ. Драма художественной серии Нордиск в 3-х частях с участием Гаррисона.

Роскошная картина! Из художественной серии в четырех больших отделениях МЕСТЬ ОСКОРБЛЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ

РАЗВЕДЕННАЯ Кино-драма в 4-х отд. По пьесе известнаго академика АЛЬФРЕДА КАПЮСА.

НОЧИ БЕЗУМНЫЯ…НОЧИ БЕЗСОННЫЯ… Сильная драма в 4-х актах с участ. знамен. артистов Ванды Трейман и Виго Лорсен.

Чудная картина в двух больших отделениях ЗАПОЗДАЛОЕ ИСКУПЛЕНИЕ

ВЕЛИКАЯ ГРЕШНИЦА Сильная драма с уч. Жени Портен. Картина монопольная, пойдет только в нашем театре.

НОЧНАЯ БАБОЧКА Сильная драма из жизни велико светской куртизанки

ПЕСНЬ ЛЮБВИ И СМЕРТИ…

Чудная картина! Сильная драма. В 3-х больш. отдел. В АТМОСФЕРЕ ГРЕХА

ГРЕХОВНЫЕ ПУТИ Захватывающая драма в 3-х актах.

Роскошная картина! ГИБЕЛЬ В ПРОПАСТИ Сильная драма в трех больших отделениях.

Пророческое название у последней картины. Разных отделений в реальной российской драме побольше трёх будет.

И подобно первому звонку перед началом долгого, жуткого действа прозвучало:

Объявление Архангельского Губернатора Сим довожу до всеобщего сведения, что Архангельский, Холмогорский и Онежский уезды с 18 сего июля объявляются на военном положении. Губернатор Бибиков.

28 июля 1914 года Австрия объявила Сербии войну. 1 августа Российская империя вступила в Первую мировую.

Старые газеты прочитал Александр Чашев

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На фото Якова Лейцингера электротеатр (синематограф) «Мулен Руж» на Оперной площади (ныне Профсоюзов) Архангельска.

Предыдущий текст из цикла «Читая страницы минувших веков»: https://rusnord.ru/hot/64064-mordobojnyj-balet-i-kokovar-s-maslom-iz-staryh-arhangelskih-gazet.html