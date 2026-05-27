Грозный и нетрезвый архангелогородец пугал полицейского ножом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против собственности 49-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 27 июля 2026 года днем на улице Стрелковой в городе Архангельске во время правового разбирательства в связи с нарушением правил дорожного движения подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал сотруднику полиции убийством, демонстрируя нож. Его противоправные действия пресекли.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству следственным отделом по округу Варавино-Фактория города Архангельск регионального следственного управления СКР.