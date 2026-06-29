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Несостоявшемуся убийце из Голубино добавили полгода к сроку

Вступил в законную силу приговор Пинежского районного суда Архангельской области, которым 41-летней житель Пинежского района осужден по ч. 3 ст. 30 п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство из хулиганских побуждений).

Установлено, что виновный 09 февраля 2026 года в состоянии алкогольного опьянения в помещении для разнорабочих жилого комплекса Культурно-ландшафтного парка «Голубино», выражая недовольство законным требованиям работника организации о необходимости покинуть данное помещение, действуя из хулиганских побуждений, нанес удар кухонным ножом в живот последнего, повредив жизненно важные органы потерпевшего. Свой преступный умысел на убийство осужденный довести до конца не смог в связи с активным сопротивлением этого работника и действиями прибывших на помощь граждан. В результате своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи смерть потерпевшего не наступила.

Вину в совершении преступления осужденный не признал.

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Законность осуждения подтверждена судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда, апелляционное представление прокурора с доводом о мягкости назначенного наказания удовлетворено, наказание усилено до 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.

 

27 июль 15:21 | : Происшествия

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