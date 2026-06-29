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Житель Котласа пытался зарезать гражданскую тещу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее привлекавшему к уголовной ответственности за преступления против личности 33-летнему жителю города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

 По версии следствия, 16 июля 2026 года утром в подъезде дома в городе Котласе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 49-летней матери бывшей сожительницы при помощи двух ножей нанес ей не менее четырех ударов в область головы и шеи. Благодаря тому, что потерпевшей удалось покинуть подъезд и ей своевременно оказали медицинскую помощь, женщина осталась жива.

 Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

 Следствие ведет Котласский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР.

 

27 июль 08:59 | : Происшествия

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