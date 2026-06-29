Житель Котласа пытался зарезать гражданскую тещу

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее привлекавшему к уголовной ответственности за преступления против личности 33-летнему жителю города Котласа в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 16 июля 2026 года утром в подъезде дома в городе Котласе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 49-летней матери бывшей сожительницы при помощи двух ножей нанес ей не менее четырех ударов в область головы и шеи. Благодаря тому, что потерпевшей удалось покинуть подъезд и ей своевременно оказали медицинскую помощь, женщина осталась жива.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие ведет Котласский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР.