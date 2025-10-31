Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Поморья пытался убить мать за отказ дать денег на водку

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 28-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 19 декабря 2025 года днем по месту жительства в поселке Аргуновский Вельского района подозреваемый на почве личной неприязни ударил 52-летнюю мать по голове и причинил ей не менее 8 ударов ножом по голове и рукам. Благодаря активному сопротивлению пострадавшей, которой удалось скрыться, и своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива. 

Подозреваемый сначала ударил родную кровинушку чайником по голове, потом причинил ножевые. Мотив - отказалась дать ему деньги для приобретения спиртного  

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. 

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР. 

23 декабрь 09:00 | : Происшествия

Главные новости


Светлый пример толерантности. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ткач попутал берега? Жители Коряжмы попали в кабалу

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (326)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20