Житель Поморья пытался убить мать за отказ дать денег на водку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности 28-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 19 декабря 2025 года днем по месту жительства в поселке Аргуновский Вельского района подозреваемый на почве личной неприязни ударил 52-летнюю мать по голове и причинил ей не менее 8 ударов ножом по голове и рукам. Благодаря активному сопротивлению пострадавшей, которой удалось скрыться, и своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива.

Подозреваемый сначала ударил родную кровинушку чайником по голове, потом причинил ножевые. Мотив - отказалась дать ему деньги для приобретения спиртного

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления СКР.