Беспредел. Мошенники под видом сотрудников ЖКХ обманывают жителей Поморья

Так, жертвами аферистов стали трое архангелогородцев 1965 и 1952 годов рождения.

Одному северянину поступил звонок от имени сотрудника управляющей компании, который сообщил, что скоро планируется плановое отключение водоснабжения и будет организован подвоз питьевой воды. Под предлогом оформления заявки звонивший убедил назвать код из СМС-сообщения.

Двум другим потерпевшим пришло сообщение в мессенджере в домовом чате, куда их включили автоматически. Администратор сообщества предлагал проголосовать за благоустройство прилегающей к дому территории. Для этого убедил написать код, который пришел на телефоны участникам группы.

После того как мужчины передали коды, им позвонили лжесотрудники Роскомнадзора и Центробанка. Они утверждали, что аферисты получили код и теперь могут распоряжаться банковскими счетами архангелогородцев.

Для того, чтобы помочь избежать серьезных проблем, звонившие «переключали» граждан на «сотрудника правоохранительных органов». Предварительно убеждали установить приложение для видеозвонков. Через видеосвязь с потерпевшими общался «сотрудник силовых структур», одетый в форму и показывающий служебное удостоверение. Он утверждал, что для разрешения ситуации необходимо четко следовать инструкциям и запретил рассказывать кому-либо о происходящем.

В ходе беседы незнакомец интересовался финансовым положением граждан, наличием валюты и ценных вещей. У каждого потерпевшего был открыт вклад, о чем вскоре узнал «сотрудник правоохранительных органов». Он сообщил, что необходимо обналичить сбережения и проверить купюры на подлинность, а для этого перевести их на специально созданные банковские счета. Звонивший обещал, что после проверки денежные средства вернут гражданам. Сотрудникам банка говорить о реальной цели снятия денежных средства «правоохранитель» запретил, сообщив, что нужно придумать другие причины – например, что средства понадобились для покупки нового автомобиля или лодки.

Архангелогородцы поверили и выполнили инструкции. Через банкоматы они перевели на неизвестные счета 515, 790 и 995 тысяч рублей.

Один из горожан понял, что его обманули, когда денежные средства в указанный срок не вернулись. Двое других отправились в полицию, когда звонивший «сотрудник силовых структур» стал убеждать их под другими предлогами отправлять средства на сторонние счета.

Примечательно, что все потерпевшие знали о существовании подобного рода преступлений из средств массовой информации, но не смогли вовремя распознать обман.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции предупреждают, что представители спецслужб не общаются с гражданами по видеосвязи!

Работники коммунальных служб не требуют передачи кодов из смс-сообщений. При этом стоит обратить внимание, что коды могут приходить не только в смс-сообщениях, но и направляться различными организациями через мессенджеры или соцсети, а также приходить по электронной почте. В любом случая они необходимы для подтверждения какой-либо операции и являются конфиденциальной информацией, которую ни в коем случае нельзя передавать посторонним.

Если в разговоре с незнакомцами заходит речь о передаче денежных средств или переводе сбережений на «безопасные счета» - это мошенники! Срочно прервите разговор и сообщите о подозрительном звонке родственникам и в правоохранительные органы.