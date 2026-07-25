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В Архангельской области убийства и изнасилования раскрываются на все 100%

25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. 

Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации – оперативное и качественное расследование уголовных дел, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что оперативная обстановка в Архангельской области и Ненецком автономном округе уже на протяжении длительного периода остается стабильной и контролируемой. На тоже же уровне осталось количество зарегистрированных преступлений –7100, при этом число тяжких и особо тяжких деяний снизилось с 2189 до 1839.  

В первом полугодии 2026 года в Архангельской области зарегистрировано снижение убийств и покушений на них с 39 до 30, без изменений осталось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего – 6. Приходится констатировать, что подавляющее большинство таких преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения в результате ссор и бытовых конфликтов.

Раскрываемость убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью
 со смертельным исходом, изнасилований и развратных действий составила 100 %.

В первом полугодии следователями управления рассмотрено более 2,5 тысяч  сообщений о преступлениях, окончено производством  554  уголовных дела, по которым расследовано 845 преступлений, из них более половины – тяжкие и особо тяжкие. 

К уголовной ответственности привлечено 534 лица, из них за совершение убийств – 27, изнасилований и насильственных действий сексуального характера – 23, краж, грабежей, разбойных нападений и мошенничеств – 81.   

Удалось возместить причиненный ущерб на сумму свыше 198 млн рублей, стоимость арестованных активов обвиняемых превысила 257 млн рублей.

В 2026 году благодаря кропотливой аналитической работе криминалистов, следователей и коллег из региональных ФСБ, МВД и УФСИН в суд направлено 22 уголовных дела о 42 преступлениях, совершенных в прошлые годы. Среди них 6 убийств, 1 факт причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, 5 преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности. На основании доказательственной базы, собранной следователями СК России, один из фигурантов приговорен к пожизненному лишению свободы за серию убийств женщин, совершенных в конце 1980-х - начале 1990-х годов.

К длительным срокам лишения свободы осуждены два участника преступного сообщества, которые более 10 лет скрывались от правоохранительных органов. Они признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений, включая посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, которое совершил один из них при задержании.

К реальному лишению свободы осуждены два жителя областного центра, которые под воздействием третьих лиц совершили террористические акты в областном центре путем поджога офисного здания в жилом доме и служебных автомобилей полиции, в результате чего причинен многомиллионный ущерб. Уголовные дела об указанных преступлениях, совершенных в условиях неочевидности, расследованы в кратчайшие сроки. Виновные лица понесли заслуженное наказание.

В своей деятельности следственное управление продолжает уделять повышенное внимание защите прав социально уязвимых категорий граждан, расследованию дел в медицинской сфере, противодействию преступности мигрантов, выявлению и пресечению преступлений коррупционной и экономической направленности, в том числе при реализации национальных проектов. 

25 июль 11:05 | : Происшествия

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