25 июля отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации – оперативное и качественное расследование уголовных дел, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина.

Статистические данные свидетельствуют о том, что оперативная обстановка в Архангельской области уже на протяжении длительного периода остается стабильной и контролируемой. В текущем году зафиксировано незначительное снижение числа зарегистрированных преступлений с 8 847 до 8 689, в том числе тяжких и особо тяжких деяний – с 2 407 до 2 255. Об этом сообщает поесс-служба регионального управления Следственного комитета.

В первом полугодии 2024 года в Архангельской области зарегистрировано снижение убийств и покушений на них с 53 до 38, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевшего – с 17 до 9. Подавляющее большинство таких преступлений совершено в состоянии алкогольного опьянения в результате ссор и бытовых конфликтов.

Раскрываемость убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилований и развратных действий составила 100 %.

В первом полугодии следователями управления рассмотрено более 2 400 сообщений о преступлениях, окончено производством 575 уголовных дел, по которым расследовано почти 900 преступлений, из них более половины – тяжкие и особо тяжкие.

К уголовной ответственности привлечено более 500 лиц, из них за совершение убийств – 53, изнасилований и насильственных действий сексуального характера – 26, краж, грабежей, разбойных нападений и мошенничеств – 84.

Удалось возместить причиненный ущерб на сумму свыше 58 млн. рублей, стоимость арестованных активов обвиняемых составила более 72 млн. рублей.

Одной из первостепенных задач Следственного управления является соблюдение прав участников уголовного судопроизводства. Благодаря добросовестной работе следователей, в текущем году оправдательные приговоры не выносились.

В результате комплекса совместно принятых мер, новых форм и методов работы, а также применения новой криминалистической и иной специальной техники окончено производством 23 уголовных дела о преступлениях прошлых лет, из них направлено в суд – 21, в том числе об убийствах – 14, о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ – 2.

К длительным срокам лишения свободы осуждены организаторы и исполнители заказных убийств, совершенных в прошлые годы. Предстал перед судом последний из организаторов покушения на убийство предпринимателя Пеункова, совершенного в 2005 году. Предъявлены обвинения в совершении особо тяжких преступлений, включая посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, двум разысканным участникам преступного сообщества «шаманинские», скрывшимся от органа предварительного следствия после возбуждения уголовного дела.

К 9 годам лишения свободы за совершение преступлений коррупционной направленности осужден заместитель Губернатора Ненецкого автономного округа.

На завершающей стадии расследования находится резонансное уголовное дело по обвинению членов организованной группы, в которую вошли лица из числа руководства ООО «Экоинтегратор» и бывший заместитель министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. По версии следствия, должностное лицо за взятку в размере более 4 млн рублей пресекало попытки подчиненных сотрудников министерства проверить достоверность предоставляемых ООО «Экоинтегратор» расчётов, способствуя тем самым хищению из бюджета денежных средств на общую сумму более 580 млн. рублей.

Особое внимание уделяется противодействию преступлениям в сфере защиты жилищных прав детей- сирот и граждан, проживающих в аварийном жилье: только в первом полугодии текущего года направлены в суд 6 дел данной категории, в том числе в отношении четырех должностных лиц органов местного самоуправления.

В своей деятельности Следственное управление продолжает уделять повышенное внимание защите прав незащищенных категорий граждан, в медицинской сфере, противодействию преступности мигрантов, выявлению и пресечению преступлений коррупционной и экономической направленности, в том числе при реализации национальных проектов.