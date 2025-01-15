Прищучили "ЭкоИнтегратор". Архангельский Следком отчитался за прошлый год

15 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182 создан Следственный комитет Российской Федерации.

Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации - оперативное и качественное расследование уголовных дел о наиболее сложных тяжких и особо тяжких преступлениях, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина.

В 2024 году в производстве Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу находилось более двух тысяч уголовных дел, из них 1051 окончено, при этом больше половины расследованных уголовных дел – о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Оперативная обстановка в Архангельской области и Ненецком автономном округе уже на протяжении длительного периода остается стабильной и контролируемой. Сократилось количество убийств (покушений на убийство) на 8,8 % (с 90 до 82), при этом их раскрываемость составила 95,9 %.

К уголовной ответственности привлечено более тысячи лиц, из них за совершение убийств – 83, за изнасилования и совершение насильственных действий сексуального характера – 48, за совершение краж, грабежей, разбойных нападений и мошенничеств – 184.

В результате проведенной работы удалось возместить причиненный ущерб на сумму 52 млн. рублей, стоимость арестованных активов обвиняемых составила свыше 915 млн. рублей.

Примером эффективной работы является завершение расследования резонансного уголовного дела в отношении членов организованной группы, в которую вошли лица из числа руководства ООО «Экоинтегратор» и бывший заместитель министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. По версии следствия, должностное лицо за взятку в размере более 4 млн рублей пресекало попытки подчиненных сотрудников министерства проверить достоверность предоставляемых ООО «Экоинтегратор» расчётов, способствуя тем самым хищению из бюджета денежных средств на общую сумму более 380 миллионов рублей. Уголовное дело рассматривается по существу в суде.

Благодаря комплексу совместно принятых мер, новых форм и методов работы, а также применению новой криминалистической и иной специальной техники окончено производством 26 уголовных дел о преступлениях прошлых лет, из них 24 направлено в суд, в том числе об убийствах – 14, о преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ – 2.

В своей деятельности следственные органы Следственного комитета России особое внимание уделяют повышению качества расследования уголовных дел, неукоснительному соблюдению прав и свобод человека и гражданина, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей и социально незащищённых категорий граждан, фактов коррупции и невыплаты заработной платы.

Коллектив регионального следственного управления поздравляет коллег, а также ветеранов следствия с профессиональным праздником и желает дальнейших успехов в деле служения Отечеству!