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Дело о смертельном ДТП на Сульфате взяла под контроль прокуратура

Прокуратура г. Архангельска взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что в дневное время 23.07.2026 житель областного центра задним ходом двигался на автомобиле марки УАЗ по прилегающей территории вдоль дома 2 по ул. Ильича в г. Архангельске. Не убедившись в безопасности движения и не прибегнув к помощи других лиц для обеспечения безопасности движения, он допустил наезд на 81-летнюю женщину. От полученных травм вечером того же дня она скончалась от полученных травм в медицинском учреждении.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

24 июль 08:22 | : Происшествия

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