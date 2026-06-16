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В Архангельске при движении назад "ВАЗ" сбил женщину-пешехода

Сегодня около 13:55 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов на улице Ильича.

По предварительным данным, мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ», при движении задним ходом на придомовой территории не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину-пешехода 1945 года рождения, стоявшую спиной к транспортному средству.

В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

 

23 июль 16:44 | : Происшествия

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