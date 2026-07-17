В Котласе женщина бальзаковского возраста воровала в магазинах косметику

В дежурную часть МО МВД России «Котласский» поступило заявление от сотрудницы одного из сетевых магазинов города. Она сообщила, что из торгового зала пропали несколько позиций парфюмерии, уходовой и декоративной косметики. Сумма причиненного ущерба превысила 14 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Ей оказалась ранее судимая неработающая местная жительница 1983 года рождения. Женщина созналась в содеянном.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемой похищенный товар был обнаружен и изъят в полном объеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Ведется следствие.