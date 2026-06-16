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Еще одна начальница почты в Поморье присвоила чужие деньги

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении начальника одного из отделений почтовой связи Плесецкого района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, 15 мая 2026 года  начальник отделения почтовой связи присвоила из сейфа организации вверенные ей 175 тысяч рублей, предназначавшиеся на социальные выплаты.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России «Плесецкий» при участии отдела безопасности АО «Почта России».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

После возбуждения уголовного дела подозреваемая возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело принято к производству следственным отделом по ЗАТО город Мирный регионального следственного управления СК России.

21 июль 08:57 | : Происшествия

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