Прокурор Архангельска послушал жителей Турдеевска и глубоко задумался

Прокурор города Архангельска Антон Филимонов совместно с заместителем главы Администрации ГО «Город Архангельск» по городскому хозяйству Николаем Худяковым, главой администрации Исакогорского и Цигломенского округов Николаем Боровиковым провел встречу с жителями отдаленной территории города пос. Турдеевск.

Заявления обратившихся на прием граждан касались вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе проведения текущего и капитального ремонтов жилых домов, качества предоставления коммунальных услуг, организации досуга несовершеннолетних.

Прокурор города совместно с представителями администрации, контролирующих органов и управляющей компании провел проверку содержания многоквартирных домов в поселке Турдеевск.

В ходе личного приёма приняты 20 граждан. Обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, организованы проверки.