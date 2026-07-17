Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Прокурор Архангельска послушал жителей Турдеевска и глубоко задумался

Прокурор города Архангельска Антон Филимонов совместно с заместителем главы Администрации ГО «Город Архангельск» по городскому хозяйству Николаем Худяковым, главой администрации Исакогорского и Цигломенского округов Николаем Боровиковым провел встречу с жителями отдаленной территории города пос. Турдеевск.

Заявления обратившихся на прием граждан касались вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе проведения текущего и капитального ремонтов жилых домов, качества предоставления коммунальных услуг, организации досуга несовершеннолетних. 

Прокурор города совместно с представителями администрации, контролирующих органов и управляющей компании провел проверку содержания многоквартирных домов в поселке Турдеевск.

В ходе личного приёма приняты 20 граждан. Обратившимся даны разъяснения федерального законодательства. По доводам обращений, требующих вмешательства органов прокуратуры, организованы проверки. 

 

17 июль 15:09 | : Происшествия

Главные новости


Я бы в грузчики пошел. «Непрестижные» профессии в СССР
Назло рекордам! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2026 (202)
Июнь 2026 (412)
Май 2026 (342)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)



Деньги


все материалы
«    Июль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20