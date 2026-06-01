Житель Самарской области накуролесил по банковским делам в Поморье

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Самарской области, обвиняемого в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Установлено, что в июле 2025 года обвиняемый решил подзаработать, откликнулся на предложение своего знакомого. Суть предложения заключалась в открытии банковских счетов на его имя и последующей передаче банковских карт и доступа к счетам без возможности дальнейшего контроля. Осознавая, что по данным счетам будет осуществляться неправомерный оборот денежных средств, за вознаграждение согласился на данное предложение.

После чего в период с 05.07.2025 по 16.09.2025, находясь на территории Самарской области, открыл в банковских учреждениях на свое имя три счета,

к которым были выданы банковские карты. За обещанное денежное вознаграждение указанные карты передал неустановленному следствием лицу

и предоставил к счетам доступ для осуществления данным лицом неправомерных операции.

В последствии на указанные банковские счета житель г. Архангельска, обманутый мошенниками, перевел личные накопления в размере 350 тыс. рублей.

Санкцией ч. 3 ст. 187 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Автозаводской районный суд г. Тольятти по месту совершения преступлений.

Прокуратура области и автономного округа призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Никогда не передавать доступ к своим банковским счетам, картам, паролям и кодам подтверждения третьим лицам.

Относитесь критично к предложениям о легком и быстром заработке, особенно если они поступают из непроверенных источников.

Не рискуйте своим будущим ради сомнительной выгоды.