Заключенный плюнул в душу сотруднику колонии №5 в Коряжме

Мировой судья судебного участка № 2 Коряжемского судебного района согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным ранее судимого за покушение на убийство 36-летнего мужчину по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).

Установлено, что осужденный, отбывая 22.08.2025 в штрафном изоляторе ФКУ ИК-5 УФСИН России по Архангельской области дисциплинарное взыскание за нарушение правил внутреннего распорядка, осознавая, что другие содержащиеся в камерах осужденные хорошо слышат его слова и понимают характер его действий, громко и четко высказал

в адрес младшего инспектора отдела режима и надзора оскорбления, выраженные в неприличной и противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме, чем публично унизил честь

и достоинство его как представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей.

Приговором мирового судьи за данное преступление ему назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ. По совокупности с предыдущим приговором окончательно мужчине определено в виде

1 года 8 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 6 месяцев

с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, проведенной в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, и расследовано Коряжемским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Приговор суда в законную силу не вступил.