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В Архангельске взрослый дядя обокрал автомат с игрушками

В полицию Архангельска обратился сотрудник службы охраны круглосуточного торгового центра, расположенного в округе Варавино-Фактория. Он пояснил, что неизвестные повредили игровой автомат и похитили из него деньги.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции подозреваемого в совершении преступления – 34-летнего нигде не работающего местного жителя. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался за совершение краж и грабежа.

По имеющейся информации, подозреваемый зашел в супермаркет в ночное время. Подойдя к автомату с игрушками, он взломал купюроприемник, выдернул бокс, достал из него порядка 5 тысяч рублей, после чего скрылся. При этом сотрудники службы охраны не заметили действия злоумышленника.

Похищенные денежные средства мужчина потратил на приобретение спиртного.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ведется следствие.

16 июль 11:33 | : Происшествия

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