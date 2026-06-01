Молодой северодвинец покусился на деньги бывшего соседа

В полицию города Северодвинска с заявлением о хищении денежных средств обратился местный житель. По словам мужчины, он с семьей проживает в одной из комнат трехкомнатной квартиры. Вернувшись из отпуска, они обнаружили, что дверь открыта, а из копилки пропало почти 300 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в совершении преступления – им оказался нигде не работающий 20-летний молодой человек, ранее арендовавший соседнюю с потерпевшими комнату. Стражи порядка разыскали злоумышленника по новому адресу и доставили в отдел полиции. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражи.

По имеющейся информации, когда соседи находилось в отпуске, подозреваемый случайно повредил дверь их комнаты и она перестала закрываться. Так как молодой человек неоднократно обращался к главе семьи с просьбой одолжить денежные средства, то знал, где они хранятся. Решив воспользоваться отсутствием соседей и сломанной дверью, злоумышленник зашел в комнату и забрал из копилки около 300 тысяч рублей. Похищенные денежные средства он потратил на приобретение спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

(фото с https://www.5-tv.ru)