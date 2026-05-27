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Житель Северодвинска чуть не убил женщину, пытавшуюся забрать у него собутыльника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 24 марта 2026 года в квартире дома по проспекту Победы в городе Северодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из личных неприязненных отношений к 49-летней женщине, которая пришла забрать домой своего сожителя, нанес ей удары ногами и стеклянной бутылкой по голове. Благодаря вмешательству очевидца преступления и своевременно оказанной медицинской помощи женщина осталась жива, ее здоровью причинен тяжкий вред.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

(фото с https://img-webcalypt.ru

08 июль 08:58 | : Происшествия

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