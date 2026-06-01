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Архангелогородец погиб в огне пожара на улице Красина

22 июня 2026 года вечером в квартире многоквартирного деревянного дома на улице Красина в городе Архангельске произошло возгорание. После локализации пожара в соседней квартире обнаружено тело 46-летнего мужчины. Предварительная причина его смерти- отравление угарным газом. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

 Следствием устанавливаются обстоятельства происшествия и причина смерти погибшего. Точная причина пожара будет установлена после проведения соответствующих исследований. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 По каждому факту гибели людей в результате пожаров следственными органами Следственного комитета России проводятся процессуальные проверки. Совместно со специалистами противопожарной службы МЧС устанавливаются причины пожаров, задымлений и возгораний. Следственная практика показывает, что чаще всего пожары в жилых помещениях происходят по вине самих жильцов, грубо нарушающих правила пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, перегружающих электросети, печного отопления, а также проявляющих обычную безответственность. Берегите себя и своих близких.

 

23 июнь 08:51 | : Происшествия

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