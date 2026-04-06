Житель Маймаксы скрысятничал в гостях и обнес магазин

В полицию Архангельска с заявлением о грабеже обратился 59-летний житель Соломбальского округа. По словам мужчины, вечером у него гостила компания малознакомых людей. Уходя домой, один из гостей на глазах супруги хозяина похитил два телефона общей стоимостью 40 тысяч рублей, после чего скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 36-летний житель Маймаксанского округа. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, разбой и мошенничество.

Установлено, что злоумышленник также причастен к краже смартфона из отдела электронной и бытой техники в одном из магазинов Соломбалы. В дневное время мужчина зашел в торговый зал, выбрал момент, пока за ним никто не наблюдал и забрал со стола в зоне выдачи товара телефон.

Похищенное подозреваемый продал. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску имущества.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража» и части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ведется дознание.