Житель Маймаксы скрысятничал в гостях и обнес магазин

В полицию Архангельска с заявлением о грабеже обратился 59-летний житель Соломбальского округа. По словам мужчины, вечером у него гостила компания малознакомых людей. Уходя домой, один из гостей на глазах супруги хозяина похитил два телефона общей стоимостью 40 тысяч рублей, после чего скрылся. 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 36-летний житель Маймаксанского округа. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу, грабеж, разбой и мошенничество.

Установлено, что злоумышленник также причастен к краже смартфона из отдела электронной и бытой техники в одном из магазинов Соломбалы. В дневное время мужчина зашел в торговый зал, выбрал момент, пока за ним никто не наблюдал и забрал со стола в зоне выдачи товара телефон.

Похищенное подозреваемый продал. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по розыску имущества.

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража» и части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ведется дознание.

22 май 09:36 | : Происшествия

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20