Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Две девчушки из Новодвинска заинтересовались мужским половым органом

Новодвинский городской суд вынес приговор в отношении 18-летнего местного жителя, признав его виновным в развратных действиях без применения насилия в отношении двух не достигших 16 лет потерпевших, и незаконном изготовлении в целях распространения, распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних через Интернет. 

 Осенью 2025 года юноша, общаясь с несовершеннолетними девушками в Интернете, по их просьбе направил им свои видео и фото непристойного содержания. Кроме того, по просьбе потерпевших он дважды, в разные дни, в ходе встреч с ними в одном и том же месте продемонстрировал девушкам свой половой орган. 

 Представший перед судом полностью признал вину, раскаялся в содеянном, активно помогал органу следствия в раскрытии преступлений. Он принес извинения несовершеннолетним и их родителям, а также частично компенсировал моральный вред. Мотивируя свои действия, юноша пояснил суду, что полагал, будто состоит с одной из потерпевших в романтических отношениях. 

 Преподаватели, допрошенные в судебном заседании, характеризовали его, как добропорядочного, доброго и отзывчивого, но излишне доверчивого и ведомого. 

 Сами потерпевшие в ходе допросов на предварительном следствии пояснили, что считали происходящее шуткой и глупостью. 

 За совершение двух преступлений суд окончательно назначил осужденному наказание в виде пяти лет четырех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 7 месяцев с возложением определённых обязанностей,

15 май 17:27 | : Происшествия

Главные новости


Это праздник со слезами на глазах. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Звезды лейтенанта Прилуцкого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (143)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20