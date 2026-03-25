Две девчушки из Новодвинска заинтересовались мужским половым органом

Новодвинский городской суд вынес приговор в отношении 18-летнего местного жителя, признав его виновным в развратных действиях без применения насилия в отношении двух не достигших 16 лет потерпевших, и незаконном изготовлении в целях распространения, распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних через Интернет.

Осенью 2025 года юноша, общаясь с несовершеннолетними девушками в Интернете, по их просьбе направил им свои видео и фото непристойного содержания. Кроме того, по просьбе потерпевших он дважды, в разные дни, в ходе встреч с ними в одном и том же месте продемонстрировал девушкам свой половой орган.

Представший перед судом полностью признал вину, раскаялся в содеянном, активно помогал органу следствия в раскрытии преступлений. Он принес извинения несовершеннолетним и их родителям, а также частично компенсировал моральный вред. Мотивируя свои действия, юноша пояснил суду, что полагал, будто состоит с одной из потерпевших в романтических отношениях.

Преподаватели, допрошенные в судебном заседании, характеризовали его, как добропорядочного, доброго и отзывчивого, но излишне доверчивого и ведомого.

Сами потерпевшие в ходе допросов на предварительном следствии пояснили, что считали происходящее шуткой и глупостью.

За совершение двух преступлений суд окончательно назначил осужденному наказание в виде пяти лет четырех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 7 месяцев с возложением определённых обязанностей,