Юнец из Коряжмы доигрался до суда звонками о терактах

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего жителя города Коряжмы в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений в отношении объекта социальной инфраструктуры).

По версии следствия, с марта по август 2025 года несовершеннолетний обвиняемый путем отправки сообщений по электронной почте сделал четыре заведомо ложных сообщения о якобы готовящихся актах терроризма в школе, где он проходил обучение, а также в торгово-развлекательном центре города Коряжмы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, где рассматривается по существу.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность по статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая наступает с 14 лет.

В зависимости от тяжести совершенного преступления и наступления последствий виновному грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, с виновного взыскивается материальный ущерб, связанный с организацией и проведением специальных мероприятий по проверке сообщения о преступлении.