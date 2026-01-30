В Котласском округе двое приятелей отправились за «закладкой» и попали в руки патрульных

В Котласском округе сотрудники патрульно-постовой службы задержали двух местных жителей, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков. Поводом для проверки документов стало отсутствие на мужчинах светоотражающих элементов в темное время суток, что в итоге обернулось возбуждением уголовных дел.

Инцидент произошел вечером 25 февраля на третьем километре автодороги «Котлас-Гарь-Савватия». Полицейские обратили внимание на двух пешеходов, которые в сумерках находились на проезжей части без световозвращателей. В ходе беседы поведение мужчин показалось правоохранителям подозрительным, и было принято решение провести личный досмотр.

У 35-летнего и 22-летнего котлашан обнаружили и изъяли прессованное вещество темно-коричневого цвета. Мужчин доставили в отдел полиции, где выяснилось, что старший из задержанных уже имеет судимость за аналогичное преступление.

Проведенная экспертиза подтвердила опасения стражей порядка: изъятое признано наркотическим средством в крупном размере.

Как установили оперативники, запрещенное вещество 35-летний мужчина заказал через теневой сегмент интернета. Забирать «клад» за городом он отправился вместе с приятелем. В тот момент, когда злоумышленники выходили из лесного массива на дорогу, их и заметил автопатруль.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении и сбыте наркотических средств. Фигурантам грозит длительное лишение свободы.