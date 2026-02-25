Вверх
В Архангельске осужден директор "Прогресса"

Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал руководителя и участника коммерческой организации ООО «Прогресс» виновным по п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). 

 Установлено, что подсудимый с 2019 по 2022 годы совершил ряд сделок по выводу ликвидных активов компании. С целью создания неплатежеспособности, он по заниженным ценам продал автомобили, строительную технику, а также объект недвижимости. Кроме того, им был заключен договор купли-продажи оборудования с аффилированной компанией, после чего подсудимый умышленно бездействовал, не предпринимая мер к взысканию дебиторской задолженности в размере 10 млн рублей. 

 В результате этих действий юридическое лицо не смогло в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а также исполнить обязанности по уплате налогов и страховых взносов. Общий размер причиненного ущерба превышает 19 млн рублей.

 Вину в совершении преступления подсудимый признал, имущественный ущерб потерпевшим возместил, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

25 февраль 16:53 | : Происшествия

