В Архангельске осужден директор "Прогресса"

Суд согласился с позицией государственного обвинения и признал руководителя и участника коммерческой организации ООО «Прогресс» виновным по п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Установлено, что подсудимый с 2019 по 2022 годы совершил ряд сделок по выводу ликвидных активов компании. С целью создания неплатежеспособности, он по заниженным ценам продал автомобили, строительную технику, а также объект недвижимости. Кроме того, им был заключен договор купли-продажи оборудования с аффилированной компанией, после чего подсудимый умышленно бездействовал, не предпринимая мер к взысканию дебиторской задолженности в размере 10 млн рублей.

В результате этих действий юридическое лицо не смогло в полном объеме удовлетворить требования кредиторов, а также исполнить обязанности по уплате налогов и страховых взносов. Общий размер причиненного ущерба превышает 19 млн рублей.

Вину в совершении преступления подсудимый признал, имущественный ущерб потерпевшим возместил, судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.