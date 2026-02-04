Вверх
В Северодвинске установлен бес-искуситель

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Северодвинску по подозрению в совершении кражи из магазина была установлена и задержана 17-летняя девушка. По имеющимся данным, подобрав ключ, злоумышленница проникла в торговый объект, отключила сигнализацию и похитила из кассы денежные средства.

Как установили следователи, в совершение кражи несовершеннолетнюю вовлек ее 20-летний знакомый. Зная, как работает сигнализация и местонахождение кассы с денежными средствами, он уговорил девушку совершить преступление и дал подробные инструкции по дальнейшим действиям.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 150 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

25 февраль 09:54

