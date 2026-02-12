Вверх
Дела давно минувших дней. В Плесецке заочно приговорили убийцу таксиста

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным 43-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 105 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13.06.2006 № 63-ФЗ) – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Установлено, что 09.04.2007 подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, испытывая неприязнь, возникшую в результате ссоры из-за оплаты услуг такси, нанес удар ножом в грудь водителю такси, от чего последний скончался по пути в больницу.

Подсудимый находится в международном розыске, в связи с чем приговор суда вынесен заочно.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Судом также удовлетворен иск о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 1 млн рублей.

 Приговор в законную силу не вступил.


12 февраль 16:12 | : Происшествия

