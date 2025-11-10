В Северодвинске дама за рулем иномарки сбила школьника

10 февраля около 08:10 в дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов по улице Индустриальной.

По предварительной информации, женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, совершила наезд на 14-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном для перехода месте. Ребенку оказана разовая медицинская помощь.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении уголовного дела об административном правонарушении на статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого либо средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Полицейские призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности.

Пешеходам важно помнить:

- Не следует выходить на проезжую часть вне пешеходных переходов;

- В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде.

Водителям рекомендуется:

- В темное время суток и в условиях недостаточной видимости снижать скорость и обращать внимание на возможное появление пешеходов;

- Соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы успеть вовремя среагировать в экстренной ситуации;

- В случае появления человека на дороге немедленно снижать скорость, включать аварийную сигнализацию и при необходимости подавать звуковой сигнал.