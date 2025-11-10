Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Северодвинске дама за рулем иномарки сбила школьника

10 февраля около 08:10 в дежурную часть ОМВД России по г. Северодвинску поступила информация о дорожно-транспортном происшествии около одного из домов по улице Индустриальной.

По предварительной информации, женщина 1991 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, совершила наезд на 14-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном для перехода месте. Ребенку оказана разовая медицинская помощь.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении уголовного дела об административном правонарушении на статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение легкого либо средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Полицейские призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности.

Пешеходам важно помнить:

- Не следует выходить на проезжую часть вне пешеходных переходов;

- В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде.

Водителям рекомендуется:

- В темное время суток и в условиях недостаточной видимости снижать скорость и обращать внимание на возможное появление пешеходов;

- Соблюдать скоростной режим и дистанцию, чтобы успеть вовремя среагировать в экстренной ситуации;

- В случае появления человека на дороге немедленно снижать скорость, включать аварийную сигнализацию и при необходимости подавать звуковой сигнал.

11 февраль 12:30 | : Происшествия

Главные новости


На Привоз! Как это делалось в Одессе
Стрелец из Койдокурьи. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (131)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20