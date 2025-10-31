Житель Верхней Тоймы дважды попался "на удочку" мошенникам

В отделение полиции «Верхнетоемское» межмуниципального отдела МВД России «Красноборский» обратился 73-летний местный житель. Мужчина решил приобрести автомобильный мотор и по объявлению в сети Интернет связался с предполагаемым продавцом. После непродолжительного общения в анонимном мессенджере он согласился перечислить полную предоплату за деталь в размере 34 тысяч рублей.

После перевода денег «продавец» выслал номер заказа и указал дату его получения. Когда в назначенный срок товар не поступил, а телефон «продавца» оказался выключен, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. При этом потерпевший не смог вспомнить, на каком именно сайте он нашел объявление о продаже детали.

Примечательно, что в 2024 году мужчина уже пытался приобрести мотор по объявлению в Интернете, и также был обманут мошенниками после перевода денег. В тот раз сумма причиненного ущерба составила 21 тысячу рублей.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.

Сотрудники полиции предупреждают граждан о необходимости быть особенно бдительными при покупке товаров в сети Интернет! Не забывайте, что при совершении дистанционных сделок вы не можете быть уверены, что вторая сторона исполнит свои обязательства.

Приобретайте все необходимое только на надежных Интернет-площадках с помощью функции «безопасная сделка» и через систему доставки, позволяющую проверить вашу покупку до списания средств со счета!