Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Верхней Тоймы дважды попался "на удочку" мошенникам

В отделение полиции «Верхнетоемское» межмуниципального отдела МВД России «Красноборский» обратился 73-летний местный житель. Мужчина решил приобрести автомобильный мотор и по объявлению в сети Интернет связался с предполагаемым продавцом. После непродолжительного общения в анонимном мессенджере он согласился перечислить полную предоплату за деталь в размере 34 тысяч рублей.

После перевода денег «продавец» выслал номер заказа и указал дату его получения. Когда в назначенный срок товар не поступил, а телефон «продавца» оказался выключен, мужчина понял, что его обманули и обратился в полицию. При этом потерпевший не смог вспомнить, на каком именно сайте он нашел объявление о продаже детали.

Примечательно, что в 2024 году мужчина уже пытался приобрести мотор по объявлению в Интернете, и также был обманут мошенниками после перевода денег. В тот раз сумма причиненного ущерба составила 21 тысячу рублей.

По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело. 

Сотрудники полиции предупреждают граждан о необходимости быть особенно бдительными при покупке товаров в сети Интернет! Не забывайте, что при совершении дистанционных сделок вы не можете быть уверены, что вторая сторона исполнит свои обязательства.

Приобретайте все необходимое только на надежных Интернет-площадках с помощью функции «безопасная сделка» и через систему доставки, позволяющую проверить вашу покупку до списания средств со счета!

05 февраль 16:14 | : Происшествия

Главные новости


Таможня чинит царский заказ. Из прошлого Поморья
Виктор Павленко: Анатолий Ефремов считал Поморье ключевым стратегическим регионом России в Арктике

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (67)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20