14-летний отрок вышел на улицы Котласа с ножом в поисках добычи

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 14-летнего жителя города Котласа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, в ноябре 2025 года в общественном месте в городе Котласе несовершеннолетний подозреваемый подошел к 18-летнему знакомому и угрожая канцелярским ножом потребовал у него денежные средства. В связи с тем, что у потерпевшего не оказалось при себе денег, нападавший скрылся с места преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Проводятся допросы.

Дело принято к производству следственным отделом по городу Котласу регионального следственного управления СК России.