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В Северодвинске случился пьяный разбой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «д, з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Следствием установлено, что в период времени с 30 по 31 августа 2024 года обвиняемый, находясь в одной из квартир дома по улице Карла Маркса в г. Северодвинске в состоянии алкогольного опьянения, решил завладеть денежными средствами, находящимися на банковской карте своего знакомого, который вместе с дочерью также находился в указанном жилище.

С этой целью фигурант нанес мужчине множественные удары, в том числе ножом, требуя сообщить ему код от банковской карты, а когда потерпевший перестал подавать признаки жизни, нападавший скрылся с места происшествия, в последующем осуществив расходные операции с похищенной банковской карты потерпевшего.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.  Производятся допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Дело принято к производству следственным отделом по г. Северодвинск Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. 

 

12 сентябрь 08:49 | : Происшествия

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