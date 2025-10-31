В глубинке Поморья пьяный водитель мотобуксировщика доигрался до уголовки

23 января по улице Набережной в поселке Приозерный Верхнетоемского округа инспектор ГАИ остановил мотобуксировщик под управлением 39-летнего местного жителя. В ходе общения у водителя были выявлены признаки сильного алкогольного опьянения. Он был отстранен от управления транспортным средством и на месте освидетельствован алкотектером. Проведенная процедура подтвердила, что водитель употребил спиртное.

В ходе работы было установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен права управления транспортными средствами. Группой дознания ОП «Верхнетоемское» Межмуниципального отдела МВД России «Красноборский» в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

Мотобуксировщик помещен на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Архангельской области информирует, что мотобуксировщик является механическим транспортным средством, на которое распространяется действие главы 12 КоАП РФ. Обращаем внимание, что мотобуксировщик не предназначен для использования на дорогах общего пользования.