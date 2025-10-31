Котлашанину вместо смартфона подсунули туфту

В межмуниципальный отдел МВД России «Котласский» с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве обратился 28-летний житель города Котласа.

По словам молодого человека, 25 января на сайте объявлений по реализации вещей «из рук в руки» он увидел информацию о продаже смартфона. Котлашанин написал владельцу гаджета. Тот сообщил, что готов продать смартфон. Так как этот товар уже был зарезервирован, для совершения покупки продавец попросил молодого человека найти в его профиле объявление о продаже кроссовок, и, используя функцию «безопасная сделка», оформить заказ на них. Сам же он предварительно изменит цену спортивной обуви на стоимость телефона и отправит товар заказчику. Покупатель выбрал получение посылки через постамат.

Молодой человек пришел в пункт выдачи и забрал коробку, однако вместо гаджета в ней оказался охлаждающий элемент для компьютера. Котлашанин обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Сотрудники полиции предупреждают граждан о необходимости быть особенно бдительными при покупке товаров в сети Интернет! Не забывайте, что при совершении дистанционных сделок вы не можете быть уверены, что вторая сторона исполнит свои обязательства. Приобретайте все необходимое только на надежных Интернет-площадках с помощью функции «безопасная сделка» и через систему доставки, позволяющую проверить вашу покупку до списания средств со счета!