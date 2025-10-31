Вверх
Пинежанин дважды лишился крупных сумм из-за телефонных аферистов

63-летний житель Пинежского округа вновь стал жертвой мошенников, потеряв более 1,7 миллиона рублей. Мужчина обратился в полицию с заявлением о повторном обмане по схожей схеме.

По словам потерпевшего, в мае 2025 года ему позвонил мужчина, представившийся юристом. Он заявил, что его компания помогает вернуть средства тем, кто уже пострадал от аферистов. В 2024 году пинежанин и вправду перевел мошенникам почти 3 миллиона рублей, поверив в ложные обещания доходов от инвестиций.

Новый «юрист» сообщил, что эти средства якобы находятся в швейцарском банке и требуют срочного личного получения. Когда мужчина сказал, что не может вылететь за границу, злоумышленник предложил «помощь». Под предлогом проверки работоспособности карт для возврата денег он убедил жертву оформить и обналичить кредиты, а затем перевести все средства на указанные счета. Общая сумма потерь составила более 1 700 000 рублей.

Аферист поддерживал связь с мужчиной до конца 2025 года, кормя его обещаниями о скором возврате денег, после чего перестал отвечать. Только тогда потерпевший осознал, что стал жертвой очередной коварной схемы.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Полиция в очередной раз напоминает: никогда не переводите деньги незнакомцам под предлогом «возврата» утраченных средств и не следуйте их инструкциям по оформлению кредитов.

03 февраль 13:14 | : Происшествия

