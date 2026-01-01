В Архангельске установлен покуситель на грабеж

19 января в УМВД России по городу Архангельску с заявлением о попытке грабежа обратились сотрудники магазина, расположенного на проспекте Обводный канал. По словам продавцов, около 14.40 в торговый зал зашел мужчина. Подойдя к стендам с бытовой химией и косметическими средствами, он положил в пакет несколько бутылок с гелями для душа, и направился к выходу, не оплатив товар.

Противоправные действия покупателя заметил товаровед. Молодой человек окликнул злоумышленника, а затем выбежал за ним на улицу и попытался остановить. В ответ подозреваемый ударил его пакетом. Завязалась потасовка, в ходе которой сотрудник магазина сумел забрать похищенное. Злоумышленник скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 33-летний житель Северного округа.

По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.