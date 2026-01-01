Удар рукой по полисвумен обошелся архангелогородцу в год принудительных работ

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему жителю города Архангельска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Следствием и судом установлено, что 22 августа 2025 года сотрудник полиции несла службу по охране общественного порядка на торжественном мероприятии в областном центре. Она выявила осужденного, который в Петровском парке рядом с детской площадкой употреблял спиртные напитки. При проведении разбирательства осужденный пытался покинуть место совершения административного правонарушения и скрыться. При этом фигурант ударил рукой представителя власти. Его противоправные действия пресекли два офицера регионального следственного управления СК России, которые во внерабочее время находились в парке и стали очевидцами преступления. Сотрудники следственного управления дождались прибытия полицейских и передали им правонарушителя.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в 1 года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства.