В Северодвинске спиленное дерево отомстило человеку

15 января 2026 года днем в лесополосе у Кудемского шоссе в городе Северодвинске обнаружено тело 61-летнего местного жителя, придавленного деревом. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

 По версии следствия, при заготовке древесины для личных нужд спиленное бензопилой дерево упало на пострадавшего. Мужчина погиб от полученных травм на месте происшествия.

 Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

 Следственное управление предупреждает, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей. Берегите себя и своих близких.

16 январь 11:08 | : Происшествия

