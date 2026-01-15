Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области женщина почем зря избивала дочь сожителя

Прокурором Няндомского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней жительницы, обвиняемой по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Органами предварительного расследования установлено, что ненадлежащее исполнение обвиняемой обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери ее сожителя было сопряжено с жестоким обращением.

Женщина  в период с 07.11.2023 по 15.11.2024, находясь в г. Няндома и пос.Лещево Няндомского района Архангельской области, применяя незаконные методы и формы воспитания потерпевшей, причиняла ей физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев, а также лишала ее сна, не давая спать в ночное время суток.  

В интересах несовершеннолетней потерпевшей прокурором заявлен иск на сумму 100 тыс. рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу.

15 январь 08:41 | : Происшествия

Главные новости


Венесуэла now
Как царь Петр архангельскую казну использовал. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (126)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20