В Архангельской области женщина почем зря избивала дочь сожителя

Прокурором Няндомского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летней жительницы, обвиняемой по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Органами предварительного расследования установлено, что ненадлежащее исполнение обвиняемой обязанностей по воспитанию несовершеннолетней дочери ее сожителя было сопряжено с жестоким обращением.

Женщина в период с 07.11.2023 по 15.11.2024, находясь в г. Няндома и пос.Лещево Няндомского района Архангельской области, применяя незаконные методы и формы воспитания потерпевшей, причиняла ей физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев, а также лишала ее сна, не давая спать в ночное время суток.

В интересах несовершеннолетней потерпевшей прокурором заявлен иск на сумму 100 тыс. рублей о возмещении морального вреда, причиненного преступлением.

Уголовное дело направлено в Няндомский районный суд для рассмотрения по существу.