Житель Холмогор присядет надолго за продажу несовершеннолетним наркотиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Холмогорского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства несовершеннолетнему).

По версии следствия, в сентябре 2025 года в селе Холмогоры подозреваемый сбыл наркотическое средство 17-летнему юноше для личного употребления. Противоправные действия подозреваемого пресекли сотрудники полиции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Производится сбор доказательственной базы.

Следствие ведет Холмогорский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР.

За указанные действия Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (911) 590-02-42, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу ИЦ Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/infocentrskrf_arhslk).

(фото с https://panoramapro.ru)