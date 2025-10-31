Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Холмогор присядет надолго за продажу несовершеннолетним наркотиков

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Холмогорского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства несовершеннолетнему).

По версии следствия, в сентябре 2025 года в селе Холмогоры подозреваемый сбыл наркотическое средство 17-летнему юноше для личного употребления. Противоправные действия подозреваемого пресекли сотрудники полиции. 

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также причины и условия, способствовавшие его совершению. Производится сбор доказательственной базы.

Следствие ведет Холмогорский межрайонный следственный отдел регионального следственного управления СКР.

За указанные действия Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы.

О фактах незаконного распространения и употребления наркотиков среди несовершеннолетних можно сообщить по «телефону доверия» Следственного управления СКР по Архангельской области и НАО: +7 (911) 590-02-42, а также направить соответствующее письменное заявление (обращение) в Следственное управление СКР по Архангельской области и НАО по адресу: 163060, г. Архангельск, ул. Тимме, д.2, корп.1. Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу ИЦ Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/infocentrskrf_arhslk).

(фото с https://panoramapro.ru

29 декабрь 08:56 | : Происшествия

Главные новости


Приятные хлопоты. Депутаты АрхГроДумы за неделю
История пинежской икотницы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (417)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20