В Красноборске "швед" протаранил "японца"

24 декабря около 17:50 на 236-ом километре автодороги М-8 «Холмогоры-Котлас» произошло столкновение двух транспортных средств.

По предварительным данным, мужчина 1990 года рождения, находясь за рулем грузового автомобиля Scania в сцепке с полуприцепом, потерял контроль над управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi. От удара иномарка съехала с проезжей части в кювет.

В результате аварии водитель Mitsubishi – мужчина 1990 года рождения –с травмами госпитализирован.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.

Сотрудники полиции напоминают: при движении по автодорогам необходимо соблюдать правила дорожного движения, в первую очередь скоростной режим! Учитывайте складывающуюся дорожную обстановку и погодные условия. Будьте внимательны при выезде на полосу, предназначенную для встречного движения!